Campionati Universitari. Partenza col botto per il Cus Chieti: già 7 medaglie

CASSINO. Non potevano avere inizio migliore per il Cus dell’Ateneo “G.d’Annunzio” i Campionati Nazionali Universitari in fase di svolgimento a Cassino. Dopo appena le prime due giornate di gare, il bottino è già impreziosito da 4 medaglie d’oro, 2 d’argento ed una di bronzo. Certo è che se l’obiettivo quest’anno è quello di battere l’exploit dello scorso anno a Messina (6 ori, 2 argenti e 8 bronzi), questi primi risultati fanno già ben sperare, con il Cus Ud’A sempre più a suo agio nei panni di protagonista di una manifestazione che ogni anno raccoglie migliaia di studenti-atleti appartenenti a tutte le Università contendersi il titolo di Campione d’Italia. Titolo che nello scorso week-end si sono aggiudicati per l’Ateneo “G.d’Annunzio”, la judoka Chiara Meucci nella categoria 78kg, Emidio Ciabattoni nella Lotta greco-romana 90kg, Alessia D’Addario nel pugilato femminile categoria 75 kg e Daniele Nucci che, sempre nel pugilato, cat. 56kg, ha compiuto l’impresa battendo in finale il nazionale Riccardo D’Andrea, quest’ultimo seguito a Cassino, così come tutti gli altri appartenenti al giro azzurro, dal ct Francesco Damiani. Dopo le medaglie d’oro, si scende di un gradino ed ecco i due argenti appesi al collo ancora da Emidio Ciabattoni nella lotta stile libero, cat. 80kg e, nel judo, da Rosanna Simone (70 kg). Infine, chiude per il momento il medagliere del Cus Ud’A, il bronzo conquistato sempre nel judo da Natasha Di Fabio nella categoria 78 kg. In virtù di questi risultati la squadra di Judo del Cus si è classificata al terzo posto nella classifica a squadre. Ed oggi prosegue la caccia alle medaglie (i Campionati Nazionali Universitari chiuderanno i battenti domenica prossima), al via il torneo di tennis con in campo Gabriele Avantaggiato e Davide Pelagatti, sempre nella giornata odierna inizio anche per la Pallavolo maschile campione d’Italia in carica che inizierà la propria avventura contro il Cus Brescia, mentre domani sarà la volta del Calcio con l’undici guidato anche quest’anno da Alessandro Del Gallo impegnato contro il Cus Palermo. Nel fine settimana tante le speranze legate a karate, taekwondo e atletica leggera.