Rugby. La Gran Sasso supera 43-7 il Civitavecchia e chiude il campionato alla grande

CIVITAVECCHIA. Termina la stagione regolare di serie B. La Gran Sasso domina incontrastata il girone 4, chiudendo la regular season a ben 96 punti in classifica. All’ultima di campionato gli aquilani battono in trasferta il già retrocesso Centumcellae Civitavecchia per 43 a 7 (5-0), in attesa delle finali-promozione del 26 maggio (a Treviso) e 2 giugno (a L’Aquila) prossimi.

La Gran Sasso, in campo rimaneggiata e con diversi giovani della U23, va subito in meta con Mistichelli, seguito da Parisse. Al 21′ il Civitavecchia si affaccia nella metà campo avversaria e realizza quella che sarà la sua unica meta dell’incontro. Sul finale del primo tempo il capitano Stefano Ciancarella allunga le distanze e ferma il tabellino del primo tempo sul 19 a 7. Nella ripresa, con entrambe le compagini demotivate dalle rispettive posizioni in classifica, il tecnico Pierpaolo Rotilio effettua numerosi cambi, permettendo anche l’esordio a Nicolò Recinella (classe 1993). La partita è comunque a senso unico e registra altre quattro mete della Gran Sasso, con Stefano Ciancarella, Mistichelli (due) e la marcatura finale di Suarez (due le trasformazioni di Marchetti). La partita termina 43 a 7.

La Gran Sasso ora si concentrerà nella preparazione delle finali valevoli per l’accesso alla Serie A, dove affronterà con formula di andata e ritorno i Ruggers Tarvisium, formazione trevigiana arrivata seconda nel girone 3. La società sta organizzando un autobus per seguire la finale di andata a Treviso il prossimo 26 maggio. Il costo del bus è di 40 euro a persona. Il pullman sarà organizzato solo al raggiungimento delle quaranta prenotazioni. Per informazioni è possibile contattare l’ufficio stampa al 349/8061655.

Formazione Gran Sasso: Santillo, Feneziani (Suarez), Eusani (Chiarizia), Banelli, Di Tillio, Marchetti, Valdrappa, Parisse (Falcone), Mistichelli (Recinella), Giammaria, Di Paolo, Ciancarella E. (Angeloni), Pompili (Guerriero), Iezzi, Ciancarella S. (Liberatore).

MARCATORI GRAN SASSO

Pt: 4′ meta Mistichelli tr. Marchetti; 8′ meta Parisse non tr. Marchetti; 35′ meta Ciancarella S. tr. Marchetti.

St: 9′ meta Ciancarella S. tr. Marchetti; 15′ meta Mistichelli tr. Marchetti; 24′ meta Mistichelli non tr. Marchetti; 34′ meta Suarez non tr. Marchetti.