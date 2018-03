Basket. Il Giulianova pareggia la serie Play-off superando 80-71 il San Lazzaro

GIULIANOVA. Il grande cuore della Globo Giulianova non tradisce mai e con una prestazione maiuscola i ragazzi di Morganti battono la Jato San Lazzaro con il punteggio finale di 80-71 rimandando ogni discorso alla decisiva Gara 3, di nuovo in casa dei biancoverdi.

La Globo Giulianova, che schierava in quintetto Elia al posto di Iagrosso, parte subito bene anche se gli ospiti sono in scia (14-14 al 6’) grazie alla buona prestazione di Gianasi (20 punti a fine gara). I giallorossi però possono sfruttare le migliori percentuali da fuori e l'ottima sera proprio di Elia, forse alla sua migliro prestazione stagionale, che grazie a buoni spunti personali guida i suoi sul +4 (24-20 al 10').

L'esiguo vantaggio viene mantenuto quasi inalterato per tutta la prima parte del secondo quarto (27-25 al 13') anche se gli ospiti con Maccaferri e Burresi sugli scudi sono sempre in scia e non perdonando niente ai padroni di casa. Il primo strappo degno però è proprio della Globo che con un 9-2 di parziale riesce a portarsi alla sirena di metà gara sul punteggio di 41-32.

La Globo tornata sul parquet dopo la pausa lunga non molla di un centimetro e, sfruttando la buona serata degli esterni, vola al 27' sul 61-42 mettendo prepotentemente le mani sulla gara. Gli ospiti con le spalle al muro hanno una reazione di orgoglio guidata dal duo Rossi-Lollini che firma un parziale di 2-11 che riavvicina la Jato San Lazzaro a -9 dai giallorossi (63-53 al 30').

Nell’ultimo quarto, il tentativo di riavvicinamento operato dagli ospiti si ferma al 37' (72-66) con la Globo che grazie alla maggiore esperienza e le migliori percentuali al tiro riesce a controllare la gara fino al 80-71 che garantisce la vittoria e rimanda ogni discorso a Gara 3, che sarà giocata fuori casa sul campo della Jato San Lazzaro... la classica gara del dentro o fuori.

GLOBO GIULIANOVA - JATO BSL SAN LAZZARO 80-71 (24-20, 41-32, 63-53)

GLOBO GIULIANOVA: Iagrosso 6, Pira 5, Cianella 4, Sacripante 14, Scarpetti n.e., Papa n.e., Marzoli 5, Travaglini 10, Elia 20, Gallerini 16. All.re: Morganti

SAN LAZZARO: Gianasi 20, Verardi 4, Maccaferri 10, Burresi 4, Rambelli, Rossi 12, Lollini 16, Zanellati, Bianchi 5, Sgorbati n.e. All.re: Bettazzi