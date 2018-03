Europei Under 21. Pre-convocati gli “abruzzesi” Verratti, Capuano e Leali

ROMA. Il Ct Devis Mangia ha diramato ieri l'elenco dei 40 azzurrini in vista dell'Europeo che si disputerà in Israele tra il 5 ed il 18 giugno prossimi. Convocati i portieri Bardi (Novara), Colombi (Modena), Leali (Lanciano) e Pigliacelli (Sassuolo); i difensori Antei (Sassuolo), Bianchetti (Verona), Biraghi (Cittadella), Caldirola (Brescia), Capuano (Pescara), Crescenzi (Novara), Crimi (Grosseto), De Sciglio (Milan), Donati (Grosseto), Frascatore (Sassuolo), Regini (Empoli), Sabelli (Bari), Romagnoli (Spezia) e Santon (Newcastle); i centrocampisti Baselli (Cittadella), Bellomo (Bari), Bertolacci (Genoa), Fedato (Bari), Florenzi (Roma), Marrone (Juventus), Rossi (Brescia), Sansone (Parma), Sala (Amburgo), Saponara (Empoli), Verratti (Psg) e Viviani (Padova); gli attaccanti Berardi (Sassuolo), Borini (Liverpool), De Luca (Atalanta), Destro (Roma), El Shaarawy (Milan), Gabbiadini (Bologna), Immobile (Genoa), Insigne (Napoli), Paloschi (Chievo), Zaza (Ascoli).

Dentro dunque il difensore del Pescara Marco Capuano, il regista del Paris Saint Germain Marco Verratti ed il portiere della Virtus Lanciano Nicola Leali. Fuori l'altro pescarese Caprari, infortunato, mentre rientra nella lista l'ex Crescenzi. Ricomposto al gran completo il trio delle meraviglie composto da Verratti, Insigne ed Immobile che trascinò soltanto un anno fa il Pescara alla promozione in Serie A.

Da questi 40 nomi usciranno i 23 definitivi che prenderanno ufficialmente parte alla manifestazione più importante a livello europeo per la categoria Under 21 di calcio. Alcuni di loro, De Sciglio, El Shaarawy, Destro, Florenzi e Verratti, sono già nel giro della Nazionale maggiore e potrebbero essere chiamati da Prandelli per disputare la Confederations Cup di giugno in Brasile.

L'Italia Under 21 è stata inserita nel girone 1 insieme a Inghilterra, Norvegia ed ai padroni di casa dell'Israele. Il 5 giugno gli azzurrini di Devis Mangia esordiranno contro l'Inghilterra. L'8 e l'11 appuntamenti rispettivamente con Israele e Norvegia.

Andrea Sacchini