Lega Pro. Ultimi 90 minuti da brividi per L'Aquila, Chieti e Teramo: in gioco i play-off

ABRUZZO. In chiave play-off tutto si deciderà all'ultima giornata. Dopo le promozioni matematiche di Salernitana e Pontedera nelle ultime settimane restano ancora da assegnare altri 3 piazzamenti play-off, con l'Aprilia unica formazione ad aver conquistato la matematica partecipazione agli spareggi. In gioco ci sono tutte le abruzzesi di Seconda Divisione: Chieti, L'Aquila e Teramo, rigorosamente in ordine di probabilità.

Al Chieti manca solo un punto per festeggiare il raggiungimento dei play-off per il secondo anno consecutivo e l'impegno interno con l'Arzanese appare tutt'altro che proibitivo. I neroverdi sarebbero estromessi dagli spareggi nell'unica eventualità di vittorie di Teramo e Poggibonsi e non sconfitta dell'Aquila.

Anche ai rossoblù basta un pareggio per accedere aritmeticamente ai play-off, ma la gara sul campo della Vigor Lamezia è molto difficile e rappresenterà un vero e proprio spareggio per entrambe le formazioni. L'Aquila in caso di sconfitta per la classifica avulsa sarebbe completamente fuori dai giochi se Teramo e Poggibonsi vincono. La Vigor invece qualora perdesse rischierebbe addirittura la retrocessione diretta in Serie D.

Più delicata è la situazione del Teramo che ospita la corazzata Salernitana ed in caso di vittoria dovrà sperare in un mancato successo in primis del Poggibonsi ed in secondo luogo una sconfitta di Chieti e L'Aquila. I biancorossi dunque sono gli unici a non avere completamente in mano il proprio destino, ma è chiaro che prima di ogni calcoli bisognerà battere una Salernitana che già promossa non ha mai fatto sconti a nessuno in questo finale di campionato.

Infine per Chieti e L'Aquila in caso di successo sarebbe ancora aperta la flebile possibilità di centrare il terzo posto, il più ambito in ottica play-off. Appare però pura utopia una sconfitta o un pareggio dell'Aprilia in casa di un'Aversa Normanna reduce da addirittura 17 sconfitte consecutive e retrocessa prima virtualmente e poi ufficialmente da mesi.

LA VOLATA PROMOZIONE (in maiuscolo le gare da giocare in casa)

Squadra

Punti

Verdetto

Ultima

Salernitana

70

Promozione

teramo

Pontedera

62

Promozione

gavorrano

Aprilia

54

Play-off

aversa normanna

Chieti

53

Play-off

ARZANESE

L'Aquila

53

Play-off

vigor lamezia

Poggibonsi

50

Play-off

FOLIGNO

Teramo

50





SALERNITANA



Andrea Sacchini