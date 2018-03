Serie D. L'Amiternina vince ed è salva. Celano ed Angolana costrette ai play-out

AMITERNINA-CITTA' DI MARINO 3-1



AMITERNINA: Spacca, Dawid Lenart, Varchetta, Loreti, Valente, Petrone, Moauro, Perfetti (24'st Marongiu), Gizzi, Pedalino (29' st Lukasz Lenart), Costantino (26' st Bamba). All. Angelone.

CITTA' DI MARINO: Opara, Tomassoni, Pecoraro (17’ st Spina), Gravante, Esposito, Cardaci, Ventriglia, Serra (23’ st Iozzia) Ciaramelletti (8’ st De Fato), Singleton, Saccavino. All. Mariani.

ARBITRO: Scatigna di Taranto 6,5.

RETI: 42' pt Costantino, 6' st Pedalino, 22' st Pedalino e 40' st Esposito.

NOTE: Spettatori 250 circa. Ammoniti: Singleton, Cardaci, Bamba. Angoli 6-3. Recupero pt 2’, st 3’.



ANGOLANA-CIVITANOVESE 0-1



ANGOLANA: Angelozzi, Cancelli, Natalini (24'st Ricci), Vespa, Scampamorte, Spolotore, Pagliuca (24'st D'Ancona), Farindolini, Ligocki (33'st Musilli), Ferraresi, De Matteis. A disp. De Flaviis, Ferrante, Forlano, Gambacorta. All. Miani

CIVITANOVESE: Perozzi, Boateng, Botticini, Monti, Sensi, Torta, La Vista (7'st Digno), Moretti, Covelli (40'st Bubalo), Biso, Galli (24'st Ridolfi. A disp. Tubaro, Filopati, Balzano, Nardone. All. Cornacchini (in panchina Mercuri)

ARBITRO: Andreini di Forli' (Salvatori-Roncarati)

RETE: 11'st Galli

NOTE: Angoli 2-4. Spettatori 600 circa. Ammoniti: Scampamorte, Ligocki, Boateng. Recuperi: 0, 4'

SAN NICOLO'-TERMOLI 2-2



SAN NICOLO': Merletti, D´Orazio, Raimondo (28´ st Olivieri), De Santis (31´ st Fantozzi), Antenucci, Fruci, Ferraioli (1´ st Di Michele), Petronio, Padovani, Paris, Ragatzu. All.: De Amicis (squalificato, in panchina Di Renzo). A disp.: Digifico, Tracchia, Grazioso, Fizzani.

TERMOLI: Imbimbo, Viteritti, Corazzini (37´ st Maglione), Di Mercurio, Cianni, Fusaro, Bordi, Falco, Miani (41´ st Spagna), D´Angelo, Bartolini. All.: Giacomarro. A disp.: Patania, Caravaglio, Di Lullo, Marchesano, Miraglia.

ARBITRO: Saccenti Alessio di Modena. Assistenti: Pappalardo Vittorio di Parma e Capasso Elpidio di Piacenza.

NOTE: spettatori 500 circa di cui 250 da Termoli. Pioggia debole per quasi tutta la gara. Ammoniti: 18´ pt Fusaro (T), 33´ pt Ferraioli (S), 45´ st Bartolini (T). Angoli: 6-5. Fuorigioco: 5-3. Recuperi: 1' pt, 3 st.

RETI: 19´ pt rig. Bartolini (T), 4´ st Miani (T), 6´ st Ragatzu (S), 9´ st Ragatzu (S), 24´ st D'Angelo (T).

SAN CESAREO-CELANO 3-3

SAN CESAREO: Del Duchetto, Sablone, Bernardi, D'Andrea, Galluzzo, Crescenzo, Sabatino, Mancini, Del Vecchio, Delgado, Siclari. A disp: Bravetti, Vincenzo, Mucciarelli, Cossa, Sibilia, Hrustic, Vona. Allenatore: Fabrizio Ferazzoli.

CELANO: Nutricato, Ferrara, Terlino, fazi, Villa, Antonelli, Luzi, Calabrese, Lazzarini, Valdes, Lancia. A disp: Merlini, Di Stefano, Rea, Kuka, Dema, Salatiello, Alfano. Allenatore: Luigi Morgante

ARBITRO: Giovanni Luciano di Lamezia Terme. Assistenti: Gnarra di Siena e Vitiello di Torre del Greco.

MARCATORI: 27'pt. Lazzarini, 44'pt. Valdes (C), 21'st. Dema; 40'pt. Mancini, 7'st. 45'st. Siclari (S)

NOTE: Ammoniti

RECUPERO: 0'pt.;

