Hockey Prato. L'Avezzano si prepara per le finali d'area di sabato e domenica

AVEZZANO. Come da pronostico, vincendo le due partite contro la squadra romana del S.Saba Graffiti, l'Hockey Avezzano si qualifica per la finale d'Area vincendo il girone C/a del campionato di serie B di hockey prato, appaiando il Campagnano in testa alla classifica, ma con una migliore differenza reti. Il torneo avrà luogo l'11 ed il 12 Maggio, a Roma presso l'impianto federale dell'Acqua Acetosa, in via dei Campi Sportivi. Si svolgerà con la formula del girone unico a 4 squadre: oltre ad Avezzano e Campagnano, completeranno il girone la squadra marchigiana di Mogliano (MC) vincitrice del girone C/b e la squadra pugliese di Torre S.Susanna (BR) vincitrice del girone C/c.

La vincitrice di questo girone unico andrà a disputare i play-off per la promozione in A2 a Pisa nei giorni 7, 8 e 9 Giugno, mentre la seconda parteciperà al girone di Mori (TN) sempre negli stessi giorni.

L'Avezzano e' in buona forma fisica ed ha buone possibilità di piazzarsi nei primi due posti del torneo e partecipare finalmente ai play-off, obiettivo mancato sempre per un soffio negli ultimi quattro anni. Il Presidente Serone è visibilmente soddisfatto di questo primo obiettivo raggiunto dai ragazzi e sprona tutti a dare il meglio in questo finale di stagione.

Tra le buone notizie anche la partecipazione di una comitiva di bambini delle categorie Under8/10/12 ad un torneo che si è tenuto a Cesenatico nei giorni dal 25 al 28 Aprile, segno tangibile che l'hockey avezzanese è vivo e con grandi potenzialità per il futuro, nonostante le difficoltà economiche in cui versa lo sport non-professionistico in generale.

Rosa dell'Hockey Avezzano: T.Di Battista (P), Y.Gill, P.Fracassi, E.Berardini, M.Casoli, E.Cucinotta, M.Palumbo, P.Cerasani (K), L.Carnevale, B.Raji, G.Colizza, L.De Simone, E.Catini. All. Luca Testa.

CALENDARIO FINALI D'AREA

Sabato 11 Maggio

ore 16.00 Avezzano - Campagnano

ore 18.00 Mogliano - Olimpia TSS

Domenica 12 Maggio

ore 9.30 Olimpia TSS - Avezzano

ore 11.30 Campagnano - Mogliano

ore 15.30 Olimpia TSS - Campagnano

ore 17.30 Mogliano - Avezzano