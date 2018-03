Rugby. Il San Salvo supera 17-12 il Vasto e vince il Trofeo Buonanotte

VASTO. Bellissimo pomeriggio di sport e di rugby, ragazzi di due diverse città che si sfidano in campo con grande agonismo e lealtà. È stato il San Salvo a vincere la prima edizione del Trofeo Buonanotte, competizione ideata dalla società Asd Vasto Rugby per unire idealmente i territori di Vasto e San Salvo. E’ finita 17-12 per i sansalvesi in maglia rossoblù che hanno avuto la meglio sui biancorossi vastesi grazie a tre mete a due. Il trionfo è stato invece quello dello sport sano sul terreno di gioco e sugli spalti dove i tanti sostenitori delle due squadre hanno assistito all’incontro in maniera totalmente serena e in un clima di festa.

La gara giocata martedì pomeriggio 30 aprile sul campo del circolo tennis di San Salvo Marina si è aperta con i rossoblù molto più determinati. Nel giro di dieci minuti i sansalvesi hanno indirizzato la partita nella propria direzione marcando due mete con il velocissimo Di Lisa. I vastesi però non si sono arresi e a metà primo tempo hanno accorciato le distanze grazie a una meta di Khawaja trasformata da Csoka. Il primo tempo si è concluso quindi sul 10-7 per San Salvo.

Sono stati proprio i ragazzi capitanati da Fabrizio Pavone a trovare a inizio ripresa la via della meta per la terza volta grazie a una percussione decisa di Libertone che ha schiacciato oltre la linea il pallone del provvisorio 15-7 cui si sono aggiunti i due punti della splendida trasformazione firmata da Di Croce. I biancorossi però non hanno alzato bandiera bianca e si sono gettati in attacco trovando la segnatura pesante con una punizione battuta velocemente e sfruttata a dovere dal capitano Pierangelo D’Onofrio, bravo a marcare a ridosso della bandierina.

A quel punto, sul punteggio di 17-12, i vastesi hanno tentato l’ultimo assalto, sempre respinto però dalla difesa sansalvese che proprio all’ultimo secondo ha sventato una grossa occasione da meta per Vasto. La partita si è chiusa quindi sul 17-12 che ha premiato San Salvo. A fine gara le squadre si sono ritrovate in un doppio terzo tempo.