Serie D. Vincono Celano e San Nicolò. Pareggio Amiternina, ko l'Angolana

ABRUZZO. La penultima giornata di campionato, che ha regalato 27 gol, ha sancito l’uscita matematica dai playoff dell’Ancona, penalizzata dalla decisione del Giudice Sportivo sul caso Bellucci. Così, a qualificarsi per gli spareggi è la Vis Pesaro che ringrazia l’eurogol dell’ex dorico Cremona, decisivo nel derby con la Recanatese. La promozione si deciderà in volata: la Samb è di nuovo prima e vincendo a Recanati, domenica prossima, salirà in Lega Pro perché il San Cesareo è scivolato al secondo posto, a un punto dalla vetta. La Maceratese è certa dei playoff, ma per chiudere terza deve espugnare Agnone e sperare che il Termoli non vinca col San Nicolò (è in svantaggio negli scontri diretti coi molisani, all’11° risultato utile di fila). In zona retrocessione, rischia grosso la Recanatese: per evitare la retrocessione diretta deve almeno pareggiare con la Samb e sperare che una tra Angolana (con la Civitanovese) e Amiternina (col Marino) non vinca. Se i leopardiani perdono, scendono in Eccellenza direttamente se Angolana e Amiternina fanno almeno un punto. Decisivo sarà comunque lo scontro diretto tra Angolana e Civitanovese: alla squadra di Cornacchini basta un punto.

In classifica marcatori, Sivilla dell’Agnonese sale a quota 22 ma è raggiunto da Miani del Termoli, autore di una tripletta contro l’Angolana. I due sono seguiti dal maceratese Melchiorri a 21.

CELANO-ASTREA 2-0



CELANO (4-4-2): Merlini 6; Di Stefano 6,5 Fuschi 6,5 Antonelli 6,5 Terlino 6,5; Luzi 7 (29’ st De Sanctis 5) Marfia 6,5 Rea 6,5 Lancia 6,5; Dema 7 (33’st Lazzarini sv) Valdes 7 (38’st Ferrara). A disp.: Nutricato, Villa, Fazi, Calabrese. All.: Morgante 6,5

ASTREA (3-5-2): Paracucchi 6,5: Bauco 5,5 Briotti 5,5 Pentassuglia 6; Gaeta 5 Ramacci 5 (10’ st Battisti 5,5) Mollo 5,5 Bellini 5,5 Mania 5 (34’pt Sorrentino 5,5); Di Iorio 5,5 Giuntoli 5 (29’ st Della Cioppa 5,5). A disp.: Turbacci, Veneziano, De Franco, De Vecchis. All: Ferazzoli 6

ARBITRO: Perrotti di Campobasso 6

RETI: 9’ pt Dema, 28’ st Valdes

NOTE: spettatori 400 circa. Espulso: 47’ st De Sanctis (C) per gioco falloso. Ammoniti: Ramacci, Gaeta, Marfia. Angoli 4-4. Recupero: pt 3’ , st 4’





TERMOLI-RENATO CURI ANGOLANA 3-1



TERMOLI (3-5-2): Imbimbo 6,5; Falco 6,5, Corazzini 6,5, Fusaro 6; Viteritti 6 (72’ Marchesano 6), Caravaglio 5,5 (69’ Bordi 6), Cianni 6,5, D’Angelo 6,5 (62’ Mandorino 6) Di Mercurio 6; Miani 8; Bartolini 7. A disposizione: Patania, Di Lullo, Miraglia, Spagna. All. Giacomarro 7,5.

RENATO CURI ANGOLANA (4-3-3): Angelozzi 5; Cancelli 5,5, Scampamorte 6, Spoltore 5, Natalini 5,5; Farindolini 6, Ferraresi 6 (82’ Forlano sv), Ricci 5,5 (72’ Pagliuca 6,5); Ligockj 5,5, D’Ancona 6 (62’ De Matteis 6,5), Vespa 6,5. A disposizione: De Flaviis, Ferrante, Gambacorta, Musilli. All. Miani 6

ARBITRO: Marco Castello di Potenza (Cappiello di Matera e Pignatelli di Taranto)

RETI: 40’, 77’ e 82’ Miani (T), 89’ De Matteis (RCA)

NOTE: spettatori 800 circa. Angoli 6-4. Ammoniti Caravaglio e Mandorino (T); Ricci (RCA). Recupero: 0 pt; 3 st

MARINO-SAN NICOLO’ 1-2



MARINO (4-5-1): Opara 7; Simboli 6,5, Esposito G. 6, Esposito V. 6, Congiu 6,5; Raparelli 6,5 (28’ s.t. Tomassoni 6), Noviello 6, Ryustemov 5,5 (6’ s.t. Morelli 5,5), Ciaramelletti 6, Laghigna 6,5; Singleton 5 (24’ s.t. Sartini 6). A disposizione: Cimmino, Ventriglia, Serra, Pecoraro. All.: Mariani 6.

SAN NICOLO’ (4-3-1-2): Merletti 6; Antenucci 6, Raimondo 6 (25’ s.t. Di Michele 6,5), Gabrieli 6, Fruci 6; De Santis 6,5, Mottola 6, Petronio 6,5; Troccoli 6 (dal 27’ s.t. D’Orazio 6); Padovani 6,5, Ragatzu 7 (37’ s.t. Chicco 7). A disposizione: Digifico, Tracchia, Grazioso, Fizzani. All.: De Amicis 7.

ARBITRO: Mansi di Nocera Inferiore 6,5

RETI: 4' st Ragatzu (S) rig. 40' st Laghigna (M), 47’ st Chicco (S) rig.

NOTE: spettatori 100 circa. Espulsi: De Amicis (per proteste all’11 s.t.); Simboli per comportamento non regolamentare al 37’ s.t.). Ammoniti: Laghigna, Esposito G., Ciaramelletti; Ragatzu. Angoli: 2-8. Recuperi: 1’ p.t.; 5’ s.t.

FIDENE-AMITERNINA 1-1

FIDENE (4-4-2): Prisco 6; Macellari 6.5, M. Loreti 6.5, Martorelli 6.5, Di Ventura 6.5; Pignalberi 6.5 (27’ pt Lo Pinto 6), Prevete 7, De Marco 6 Dominici 6.5; Raso 6.5 (20’ st Sorrentino 6), Selva 6.5. A disp.: Mangerini, Petricca, Sansotta, De Angelis, Scippa. All. Chiappara.

AMITERNINA (4-4-2): Spacca 5; Lenart 5, Di Francia 5.5, Varchetta 5.5, Valente 5.5; Perfetti 5.5, Moauro 6 (10’ st Gizzi 5.5), F. Loreti 5.5, Petrone 5 (14’ st Bocchino 5.5); Pedalino 5 (27’ st Rotariu sv), Costantino 5.5. A disp.: Napoleoni, Schiano, Marongiu, Berardi. All. Angelone.

ARBITRO: Loprete di Catanzaro.

RETI: 18’ pt Raso (F), 21’ pt Pedalino (A).

NOTE: Spettatori 150 circa. Ammoniti: Macellari, De Marco, Di Ventura. Angoli 5-3. Recupero pt 2', st 3'.

Fonte: www.anconasport.it