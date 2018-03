Basket. Il Giulianova chiude la stagione regolare superando 70-60 il Porto Recanati

PORTO RECANATI. La truppa di Morganti ha conquistato la terza vittoria consecutiva in questo finale di campionato battendo a domicilio la Lui Porte Recanati nell'ultimo turno della stagione regolare di DNC. Il punteggio finale di 60-70 in favore della Globo Giulianova ha consentito ai giallorossi di raggiungere in classifica lo Jato San Lazzaro formazione che affronterà proprio nel primo turno dei play-off.

Gallerini e soci, hanno quindi conquistato per il secondo anno consecutivo i play-off, obiettivo dichiarato dalla dirigenza della Globo fin da inizio stagione, operando, nonostante gli infortuni di Conti, ad inizio campionato, e di Travaglini, nelle ultime giornate una rimonta contro le dirette concorrenti che li ha portati ad appaiare in classifica la formazione dello Jato San Lazzaro a quota 34 punti. La classifica avulsa e la vittoria contemporanea proprio del San Lazzaro hanno relegato però i giuliesi, seppur a pari punti, al sesto posto in graduatoria. Una posizione in classifica che li porterà ad affrontare nei quarti di finale lo Jato San Lazzaro con l'eventuale gara di spareggio da giocare lontano dal parquet amico del PalaCastrum di Giulianova. Un vantaggio innegabile per gli emiliani ma non decisivo perchè come si è visto negli ultimi anni i play-off sono un "terno al lotto" dove vince chi è più in forma e chi arriva meglio a questo appuntamento sia dal lato tecnico che mentale e da questo punto di vista la Globo Giulianova di queste ultime settimane ha dimostrato di giocare un'ottima pallacanestro.

Gli altri accoppiamenti dei quarti di finale vedranno la Virtus Imola affrontare il Titano San Marino, il Castiglione Murri Bologna lo Scirea Basket Bertinoro e l'Ecoelpidiense Porto Sant'Elpidio il Pisaurum Pesaro.

Adesso tutti i riflettori sono puntati al prossimo 5 maggio, quando la Globo Giulianova, sarà di scena a San Lazzaro per Gara 1 dei quarti di finale.

LUI PORTE RECANATI - GLOBO GIULIANOVA 60-70

RECANATI: Mosca 3, Nardi 7, Attili 7, Cardinali, Pieralisi 6, Gurini 8, Manoni 14, Magrini 11, Gonnelli, Piloni 4. Coach: Castellani

GIULIANOVA: Marzoli 10, Elia 6, Scarpetti, Iagrosso 9, Pira 10, Cianella 8, Sacripante 9, Papa ne, Travaglini 2, Gallerini 16. Coach: Morganti

ARBITRI: Vita di Ancona e Valleriani di Ascoli Piceno

NOTE: parziali: 18-18, 30-36, 46-52.