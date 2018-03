Rugby. La Gran Sasso spazza via 29-6 anche il Benevento. Ora le finali promozione

L'AQUILA. Ennesima vittoria per la Gran Sasso, capolista indiscussa del girone 4 di serie B. Al “Centi Colella” i grigiorossi battono per 29 a 6 (5-0) il Benevento e volano a + 23 sui campani secondi. In attesa delle due ultime gare di campionato (in casa contro il Rieti e in trasferta a Civitavecchia) l'attenzione è tutta rivolta alle finali per la A in programma il 26 maggio e il 2 giugno prossimi.

Il Benevento parte forte e si porta in vantaggio con un piazzato di Esposito al terzo minuto. Risponde subito la Gran Sasso che va in meta con Angeloni (trasformata da Banelli). Al 21' è ancora Esposito ad accorciare le distanze ma tre minuti più tardi Daniele Giampietri schiaccia in meta dopo una bella azione in velocità dell'estremo Santillo. Il primo tempo termina 12 a 6. Nella ripresa numerose sono le sostituzioni operate da Rotilio ma gli equilibri in campo non cambiano: meta di Banelli al 3', replicata da Mattia Valdrappa al 15', che si invola in meta dopo una lunga cavalcata e poi corre ad abbracciare coach Rotilio. Sul finale da segnalare la quinta meta sotto i pali del neoentrato Santavenere, che si infortunia qualche minuto più tardi lasciando la squadra in inferiorità numerica. La gara termina 29 a 6. La Gran Sasso vince, convince ed esce dal campo tra gli applausi del pubblico.

Il commento. “Sono pienamente soddisfatto della prestazione dei ragazzi” afferma dopo la gara Pierpaolo Rotilio “anche contro una squadra agguerrita come il Benevento, che puntava tutto su questa gara per conquistarsi un posto nelle finali, abbiamo manutenuto la lucidità e siamo riusciti ad esprimere un buon rugby”. A fine maggio per le finali per la A: “rimaniamo con i piedi per terra e andiamo avanti” conclude Rotilio.

TABELLINO

GRAN SASSO RUGBY: Santillo, Suarez, Giampietri, Pallotta (Eusani), Mancini R. (Di Tillio), Banelli, Valdrappa, Angeloni, Pattuglia (Santavenere), De Rubeis (Mistichelli), Mancini M., Sacco (Ciancarella E.), Mandolini, Iezzi (Mannucci), Ciancarella S. (Pompili).

US RUGBY BENEVENTO: Carone, Altieri, Verdicchio, Russo A., Petrone, Ciampa, Esposito, Ceglia, Zizza, Passariello, Calicchio, Valente, Racioppi, Bosco, Romano.

A disp.: Vistocco, Notariello, Russo O., Ciarla, Tornusciolo, Pascucci, Maniglia.

Pt.: 4' cp Esposito; 7' meta Angeloni tr. Banelli; 21' cp Esposito; 24' meta Giampietri non tr. Banelli.

St.: 3' meta Banelli non tr. Banelli; 15' meta Valdrappa non tr. Banelli; 28' meta Santavenere tr. Banelli.

Note: giornata primaverile, spettatori 300 circa.