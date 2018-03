Virtus Lanciano. Volata salvezza intricata. In undici per evitare gli ultimi 5 posti

LANCIANO. La confusione regna sovrana nelle zone basse della classifica di Serie B e la lotta per evitare i play-out coinvolge ben 8 squadre, racchiuse in soli 7 punti. 5 se si considera la distanza tra la Reggina quintultima a 42 punti e Ternana, Cittadella e Crotone a quota 47. Il tutto a sole 4 giornate dalla fine.La Virtus Lanciano, come tutte le squadre del resto, ha accolto con soddisfazione la sconfitta interna nel posticipo di lunedì dell'Ascoli con il Padova. I marchigiani infatti sono rimasti al quartultimo posto a 40 punti, a meno 4 dai frentani. Più su a 42 la Reggina che ora rappresenta il “limes” della zona retrocessione. Scontate le retrocessioni dirette in Prima Divisione di Grosseto e Pro Vercelli, il Vicenza terzultimo tenta la rincorsa disperata almeno al quartultimo posto, possibile visto i soli 2 punti dall'Ascoli.La volata salvezza dunque con ogni probabilità verrà decisa all'ultima giornata, con il calendario della Virtus Lanciano tutt'altro che agevole. Molto però dipenderà dalla fortuna di affrontare avversari ancora in lotta per qualcosa o meno. In ogni caso per l'undici di Gautieri la salvezza passerà dal match del Biondi di sabato con il Crotone. Un buon risultato consentirebbe agli abruzzesi di mettersi alle spalle diverse formazioni a 270 minuti dalla fine del campionato e di preparare al meglio le delicate trasferte con Spezia e Novara (sperando che i piemontesi siano già matematicamente dentro o fuori i play-off, ndr) e l'ultima fatica al Biondi l'undici maggio col Sassuolo che potrebbe aver già vinto il campionato.Decisamente più in discesa sulla carta è il calendario della Reggina, che nelle ultime 2 giornate affronterà il già retrocesso Grosseto in casa e farà visita al Vicenza forse già spacciato. Terribile è invece il cammino dell'Ascoli atteso da Verona, Brescia, Ternana e Cittadella.

LA VOLATA SALVEZZA (in maiuscolo le gare da giocare in casa)





Ternana

47





juve stabia

LIVORNO

ascoli

PADOVA

Crotone

47





lanciano

MODENA

varese

JUVE STABIA

Cittadella

47





varese

REGGINA

empoli

ASCOLI

Cesena

46





empoli

JUVE STABIA

bari

PRO VERCELLI

Bari

44





SPEZIA

novara

CESENA

grosseto

V. Lanciano

44





CROTONE

spezia

SASSUOLO

novara

Reggina

42

Play-Out

BRESCIA

cittadella

GROSSETO

vicenza

Ascoli

40

Play-Out

VERONA

brescia

TERNANA

cittadella

Vicenza

38

Retrocessa

livorno

EMPOLI

modena

REGGINA

Pro Vercelli

31

Retrocessa

GROSSETO

verona

NOVARA

cesena

Grosseto

23

Retrocessa

pro vercelli

VARESE

reggina

BARI



Andrea Sacchini