Basket. Il Penta Teramo si prepara per i play-off promozione

TERAMO. Sabato scorso, con l’ultima giornata di regular season, si è conclusa per il Penta Teramo la prima fase del campionato di serie C regionale. Una prima fase in chiaro-scuro per il quintetto biancorosso, dove ad ottime prestazioni se ne sono alternate altre meno fortunate, in coincidenza anche con una situazione infortuni che fin dalla prima giornata non sta lasciando tregua a Lulli e compagni. Il Penta Teramo infatti da settembre ad oggi raramente è stato a ranghi veramente completi e quando lo è stato ha sfoderato prestazioni molto buone, come la doppia vittoria contro Termoli e la vittoria fuori casa contro Isernia.



L’ultimo turno, coinciso con la larga vittoria (65-98) contro l’Amatori Pescara ma anche con le vittorie delle dirette concorrenti, ha relegato i biancorossi al sesto posto di una classifica cortissima, visto che in quattro punti ci sono ben cinque formazioni. Il quintetto di coach Stirpe affronterà quindi nel primo turno dei play-off il Pescara Basket di coach Bartoccini, terza forza del campionato, in una sfida con il fattore campo a sfavore (si gioca al meglio delle tre gare) ma non per questo non alla portata dei biancorossi.

Raffaele Sannicandro, presidente del Penta Teramo, ha commentato: “Adesso resettiamo tutto e pensiamo solo ai play-off dove tutto ripartirà da zero. Il primo turno non è dei più facili visto che affronteremo una squadra, il Pescara, che ci ha battuto due volte ma non per questo partiamo già battuti anche perché il nostro obiettivo è sempre quello dichiarato ad inizio stagione. Siamo consapevoli che dovremo esprimere la nostra migliore pallacanestro per accedere in semifinale ma sono convinto che abbiamo le qualità per farlo”.

Prossima partita per il Penta Teramo, domenica prossima a Pescara per gara 1 dei quarti di finale dei Play-off.