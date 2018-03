Basket. La Globo Giulianova vince 72-62 con lo Scirea Bertinoro

GIULIANOVA. Seconda vittoria consecutiva per la truppa di coach Morganti che battendo lo Scirea Bertinoro per 72-62 si assesta al quinto posto in classifica con due punti di vantaggio sul San Lazzaro e due di distacco dall'Ecoelpidiense Porto Sant'Elpidio. Partita dai due volti per i giallorossi che per un quarto e mezzo soffrono gli ospiti, formazione in lotta per il settimo posto in classifica, e dopo sospinti dalla coppia Gallerini-Iagrosso, allungano grazie ad un break di 18-4 che spacca in due la partita indirizzandola verso la sponda Globo.

Nel primo quarto i giallorossi hanno sofferto un Bertinoro che metteva subito il turbo grazie a buonissime percentuali dal perimetro. In 4' minuti gli ospiti grazie a due triple di Ravaioli ed una di Piani si portavano sul +11 (2-13) creando non pochi grattacapi a Morganti che però aveva dalla sua uno Iagrosso in grande spolvero. Il lungo giuliese firmava infatti 9 dei 17 punti che permettevano di riportare la Globo sul -2 (17-19 al 13') rimettendo sui giusti binari una partita che rischiava di scappar via. La parità era solo questione di un paio di minuti e veniva raggiunta sul 21-21 grazie ad un canestro di un ottimo Pira (10 punti a fine gara, nda). Da lì in poi iniziava un'altra partita, prima la Globo conteneva le sfuriate degli ospiti chiudendo il primo tempo con il minimo vantaggio (33-32 al 20') e dopo la pausa allungava decisamente. Al ritorno in campo dopo il break di metà partita, infatti, la Globo metteva in mostra le sue migliori qualità e con il salire di tono di Gallerini e di Marzoli il divario aumentava minuto dopo minuto fino ad arrivare sul +15 (51-36 al 27'). Lo Scirea di colpo si trovava alle corde ed erano solo due triple nel finale di quarto ad opera di Montaguti che evitavano ai giallorossi una fuga precoce (53-45, 30'). La Globo, nell'ultimo parziale, senza spingere troppo sull'acceleratore, riusciva comunque a tenere a distanza gli ospiti fino al 72-62 che chiudeva la partita.

Prossimo impegno di campionato per la Globo Giulianova, il 27 aprile, a Recanati contro la locale formazione della Luì Porte.



GLOBO GIULIANOVA – SCIREA BERTINORO 72-62 (parz 10-17, 33-32, 53-45)



GLOBO GIULIANOVA: Gallerini 18, Elia 5, Marzoli 9, Iagrosso 16, Sacripante 10, Pira 10, Cianella 2, Papa 1, Scarpetti 1, Travaglini ne. All Morganti.

SCIREA BERTINORO: Merenda 8, Piani 7, Compagni 4, Solfrizzi 6, Fabiani 12, Manucci 4, Montaguti 6, Chezzi, Dal Seno ne, Ravioli 15. All. Serra.