Rugby. Sconfitta di misura dell'Avezzano in casa col Capoterra 21-17

AVEZZANO. Nella quart’ultima giornata del campionato di Serie A2 l’Autosonia Avezzano perde di misura contro il Capoterra per 17 a 21.

Sfida avvincente ed equilibrata quella tra gli abruzzesi e i sardi, con gli ospiti che hanno sbloccato il risultato solo al 30’ con una meta di Bousmina trasformata da Anversa (0-7) e i padroni di casa che hanno accorciato le distanze al 32’ con un calcio piazzato di Thomsen (3-7).

All’inizio del secondo tempo l’Avezzano è passato in vantaggio con Colaiuda, bravo a penetrare la difesa avversaria e a schiacciare quasi in mezzo ai pali per la successiva trasformazione di Thomsen (10-7). A metà ripresa i sardi sono tornati in vantaggio grazie alle mete messe a segno da Panetti al 12’ (10-14) e da Ricci al 20’ (10-21), entrambe trasformate da Anversa. Nell’ultimo quarto del match si è assistito alla reazione dei giocatori di casa che hanno segnato la meta della speranza al 32’ con Bonomo, trasformata da Thomsen (17-21). Nei minuti finali il Capoterra ha resistito all’assalto dei marsicani che, nonostante l’impegno profuso, non sono riusciti a ribaltare il risultato finale che ha fruttato 4 punti in classifica per il Capoterra e 1 per l’Avezzano.

L’Avezzano giocherà la prossima gara il 25 aprile nell’anticipo di Paese (Treviso).

AVEZZANO: Lanciotti R, Bernetti, Thomsen, Lanciotti S, Colaiuda, Guardiano., Volpe G, Farina (15’ s.t. Cinque), Babbo G., Bonomo , Mancinelli, Santangelo (29’ s.t. Volpe F), Ranalletta (13’ s.t. Costantini – 37’ s.t. Pulsoni) , Burca (25’ s.t. Venditti), Di Cintio (43’ s.t. Crucitti). A disposizione: Rossi, Sabatini. All. Pratichetti.

CAPOTERRA: Garau, Ricci, Di Muro, Panetta, Bousmina, Anversa, Querirolo, Matthews, Pinna, Busser, Coetzee, Sainas, Geraci, Masetti,Tenga. A disposizione:Thioye,Bertocchi,Ferrentino,Ambus,Cauli,Baire,Aru. All.Queriolo

MARCATORI: I Tempo: 29’ m. Bousmina tr. Anversa (0-7), 32 c.p. Thomsen (3-7); II Tempo: 6’ m. Colaiuda tr. Thomsen (10-07), 12’ m. Panetti tr. Anversa (10-14), 20’ m. Ricci tr. Anversa (10-21) 32’ m. Bonomo tr. Thomsen (17-21).

ARBITRO: Masini di Roma.

CARTELLINI: 26’ s.t. giallo Coetzee

PUNTI CONQUISTATI: Avezzano 1, Capoterra 4. Spettatori: 100 circa.

Serie A – Girone B – XIX giornata - 21.04.13 – ore 15.30

Novaco Alghero v Zhermack Badia 42 – 32 (5-1)

Santa Margherita Valpolicella v Gruppo Padana Paese 28 – 15 (5-0)

Rangers Vicenza v Cesin Cus Torino 13 – 06 (4-1)

Rugby Colorno v Amatori Catania 38 – 14 (5-0)

Cus Padova v Amatori Parma 26 – 14 (4-0)

Autosonia Avezzano v Amatori Capoterra 17 – 21 (1-4)

Classifica: Colorno punti 73; Valpolicella punti 72; Vicenza punti 59; Alghero

punti 52; Paese punti 46; Cus Torino punti 45; Capoterra punti 43;

Amatori Catania punti 42; Amatori Badia punti 37; Cus Padova punti

34; Amatori Parma punti 20; Avezzano punti 11.