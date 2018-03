Serie B. Dopo il disastro di Bari la Virtus Lanciano ospita stasera la Ternana

LANCIANO. Riscattare l'incredibile rovescio di sabato al San Nicola di Bari dopo essere stati in vantaggio di 3 reti. Questa è la parola d'ordine della Virtus Lanciano che questa sera al Biondi (fischio d'inizio ore 20,45) ospita la Ternana per dimenticare il pomeriggio più infausto dell'anno per i colori rossoneri.

Nell'ultimo allenamento di ieri nessuna sorpresa, con Vastola che ha lavorato in gruppo e Marceta out. Al posto dello squalificato Aquilanti possibile chance per Rosania mentre in attacco spazio e fiducia al solito tridente formato da Piccolo, Turchi e Plasmati, con quest'ultimo in vantaggio su Falcinelli.

I frentani sono obbligati a vincere per ristabilire le giuste distanze di sicurezza sulla zona play-out, distante ora soltanto una lunghezza. L'occasione poi di affrontare una Ternana in posizione tranquilla di classifica e piena zeppa di indisponibili è troppo ghiotta per non essere sfruttata.

Il tecnico della Virtus ha convocato 20 giocatori: i portieri Amabile e Leali; i difensori Almici, Amenta, Mammarella, Rosania e Scrosta; i centrocampisti D'Aversa, Di Cecco, Minotti, Paghera, Vastola e Volpe; gli attaccanti Falcinelli, Falcone, Fofana, Piccolo, Plasmati, Spinazzola e Turchi.

Fuori dalla lista Aquilanti, squalificato per un turno dal giudice sportivo dopo il rosso rimediato a Bari nei minuti finali della partita. Fermo per lo stesso motivo anche l'estremo difensore Aridità.

Nella Ternana Mimmo Toscano porterà con se 18 giocatori: i portieri Ambrosi e Brignoli; i difensori Ciofani, Brosco, Ferraro e Meccariello; i centrocampisti Carcuro, Botta, Vitale, Bencivenga, Bernardi, Di Deo e Ferrari; gli attaccanti Litteri, Alfageme, Maniero, Ceravolo, Senigaglia. Non convocati gli squalificati Miglietta, Masi e Rragusa.

La gara è stata affidata a Francesco Borriello della sezione di Mantova. Guardalinee Tegoni ed Alassio. Fischio d'inizio questa sera alle ore 20,45.

Per l'occasione la società con l'obbiettivo di favorire il maggior afflusso di pubblico al Biondi ha deciso di applicare prezzi di favore un po' in tutti i settori. Tagliandi che andranno dai 10 euro della Curva ai 15 e 18 euro rispettivamente di Distinti e Tribuna Laterale Scoperta. In essere anche la promozione Family Pack.

PROBABILI FORMAZIONI

VIRTUS LANCIANO (4-3-3): Leali; Almici, Rosania, Amenta, Mammarella; Di Cecco, Volpe, D'Aversa; Piccolo, Turchi, Plasmati. Allenatore: Gautieri.

TERNANA (3-5-2): Brignoli; Meccariello, Ferraro, Brosco; Bernardi, Carcuro, Di Deo, Vitale, Botta; Alfageme, Ceravolo. Allenatore: Toscano.

ARBITRO: Borriello della sezione di Mantova.

Andrea Sacchini