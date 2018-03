Basket. La BCC Vasto vince 92-66 anche con l'Airola e continua a volare

VASTO. Al PalaBCC non si passa. Manca ancora una gara interna (due in totale) alla regular season del campionato di DnC e la casa della BCC Vasto Basket si dimostra un fortino inespugnabile. Contro la Pallacanestro Città di Airola i biancorossi ci hanno messo un quarto per trovare il giusto assetto in campo, lasciando agli avversari qualche punto di vantaggio, prontamente recuperato ad ogni occasione utile. Alla prima sirena, però, la BCC Vasto Basket era già avanti e ci è restata fino alla fine del match, con un vantaggio che in qualche occasione ha superato anche i 30 punti.

Ai biancorossi serviva una vittoria, per dimenticare la sconfitta di Maddaloni e consolidare il secondo posto, approfittando dello scontro diretto tra le formazioni a pari punti, San Michele Maddaloni e Benevento. Ad aggiudicarsi quella sfida è stato il Benevento, che raggiunge la BCC Vasto Basket in classifica ma si trova in situazione di inferiorità nel computo degli scontri diretti.

Al PalaBCC Ierbs e compagni hanno messo sul parquet una buona prestazione, con un Marinaro definitivamente recuperato autore di 20 punti e i soliti Dipierro e Sergio, rispettivamente a 19 e 18. Ma è stata tutta la squadra a giocare bene, tornando ad esprimersi ad ottimi livelli. Ora mancano due gare, la trasferta di Barletta e l’ultima in casa con la Pallacanestro Benevento, prima di tuffarsi nell’avventura playoff. La BCC Vasto Basket vuole arrivarci da seconda in classifica, per avere tutte le chance a disposizione alla ricerca della promozione in serie B.

BCC VASTO BASKET – PALL. CITTA' DI AIROLA 92-66 (26-23/50-39/74-49/92-66)



BCC Vasto Basket: Sergio (18 punti), Di Lembo (8), Dipierro (19), Menna (2), Di Tizio (10), Marinaro (20), Ierbs (0), Maggio (1), Marinelli (14), Bucci (0). Coach: Di Salvatore

Pall. Città di Airola: Falzarano (7 punti), Rianna (0), Parrillo (5), Moccia (12), Smorra (17), Sarchioto n.e., Lombardi (0), Errico (10), Di Marzo (9), Del Vecchio (6)