Rugby. La Gran Sasso travolge 40-7 il malcapitato Cus Roma

L'AQUILA. Torna alla vittoria la Gran Sasso Rugby. Dopo lo stop di domenica contro il Primavera, i ragazzi allenati da Pierpaolo Rotilio travolgono il Cus Roma, dimostrando di meritare ampiamente il netto primato in classifica. A Paganica la gara termina con un 40 a 7 che lascia poco spazio ai dubbi.

È nei primi venti minuti che la Gran Sasso chiude la gara: dopo un piazzato fallito dagli ospiti nei primi secondi, al sesto Angeloni va in meta, seguito da Guerriero, Brandizzi e da capitan Giampietri. Mete tutte trasformate dal preciso Valentino Feneziani, in giornata di grazia. A metà del primo tempo dunque la Gran Sasso conquista già il bonus, permettendo raramente al Cus di superare la propria metà campo. Nella ripresa sono numerosi i cambi effettuati da Rotilio, tra cui l'esordio stagionale del pilone Alessio Sacco, reduce da un brutto infortunio, fermo da sette mesi e applauditissimo dallo stadio al momento del suo ingresso in campo. La Gran Sasso continua ad attaccare e, in doppia superiorità numerica, va in meta in mezzo ai pali ancora con Angeloni (trasformata da Giampietri), prima di subire l'unica marcatura da parte del Cus al 28'. Nel finale la sesta meta dei padroni di casa – realizzata da Pattuglia – fissa il punteggio finale su un eloquente 40 a 7 (5-0).

Soddisfatto Pierpaolo Rotilio a fine gara: “i ragazzi hanno giocato una partita matura e hanno rispettato le consegne molto bene. E' stata una bella prova con l'atteggiamento giusto. Abbiamo lavorato bene nel volume e nei punti di incontro. Le finali si avvicinano – conclude Rotilio – noi ci stiamo lavorando e arriveremo pronti”.

La Gran Sasso è scesa in campo con la seguente formazione: Ciancarella S., Mannucci (Iezzi), Guerriero (Montefusco), Di Paolo (Sacco), Ciancarella E. (Mancini M.), Angeloni, De Rubeis (Santavenere), Pattuglia, Brandizzi, Feneziani (Valdrappa), Mancini R. (Pallotta), Giampietri, Eusani, Anibaldi, Santillo.

MARCATORI GRAN SASSO

Pt: 6' meta Angeloni tr. Feneziani; 10' meta Guerriero tr. Feneziani; 16' meta Brandizzi tr. Feneziani; 21' meta Giampietri tr. Feneziani.

St: 24' meta Angeloni tr. Giampietri; 40' meta Pattuglia non tr. Giampietri.