Hockey Prato. L'Avezzano batte 3-0 l'Olimpia e prepara le finali d'area

AVEZZANO. Con la vittoria per 3 a 0 contro la squadra romana dell'Olimpia, l'Avezzano è ancora terza nel girone C del Campionato di serie B di hockey prato, ma si porta a 17 punti, contro i 18 della seconda in classifica, l'HC EUR. I biancoverdi hanno però ancora due partite da disputare contro i "vecchietti" del S.Saba Graffiti, mentre per l'EUR è rimasta solo la sfida contro l'Olimpia. Per i marsicani quindi dovrebbe essere quasi realizzato l'obiettivo delle finali d'area, il mini-torneo interregionale (Lazio, Marche, Abruzzo, Puglia) che dovrebbe designare la squadra che andrà a disputare i play-off nazionali per la promozione in serie A2, obiettivo che negli ultimi 3 anni l'Avezzano ha sempre mancato per un soffio. Nella partita odierna da segnalare un primo tempo di sostanziale parità tra le due squadre, mentre nel secondo tempo il gioco si sblocca per i biancoverdi che dominano l'incontro per almeno 20 minuti, realizzando tre goal con altrettante prodezze da parte degli atleti indiani Raji e Gill e del diciottenne Berardini. Grande entusiasmo quindi nella giovane compagine avezzanese (5 atleti su 15 sono minorenni) che quest'anno sembra assai vicina all'obiettivo tanto sospirato.

Formazione dell'Avezzano: T.Di Battista (P), Y.Gill, P.Fracassi, E.Berardini, M.Casoli, M.Palumbo, P.Cerasani (K), L.Carnevale, B.Raji, G.colizza, L.De Simone, E.Catini.