Delfino Pescara. Incontro Sebastiani-Nucifora. Verso l'addio di Delli Carri?

PESCARA. “Delli Carri va via, Delli Carri resta”. È stato questo in sostanza il tam tam mediatico degli ultimi giorni sul futuro dell'attuale Direttore Sportivo del Pescara. Futuro incerto che si è arricchito ieri di nuovi particolari. È notizia di poche ore fa infatti l'incontro ufficiale tra Daniele Sebastiani ed Enzo Nucifora presso gli uffici del presidente. La chiacchierata, alla presenza anche di Danilo Iannascoli, a detta dei diretti interessati è stata uno “scambio di vedute” sul calcio in generale. In realtà si è parlato molto probabilmente del futuro del club, con la candidatura di Nucifora a futuro Ds biancazzurro in piedi al pari di altre (Acri, Leone, Lupo, Sensibile, ndr).

Ad oggi non c'è nulla di concreto e l'incontro pare sia stato solo esplorativo per conoscere intenzioni e gettare le basi, forse ma adesso è ancora prematuro, per una possibile futura collaborazione.

Il colloquio, giudicato “positivo” da entrambe le parti, potrebbe essere visto come il primo timido tentativo del Delfino di staccarsi dalla collaborazione con Daniele Delli Carri. Il tutto a 24 ore di distanza dalle ennesime dichiarazioni di conferma del presidente Sebastiani.

Nucifora, che già è stato al Pescara nella tribolata stagione di Serie C1 2007/2008, non ha mai nascosto in questi anni il desiderio di tornare nella piazza in cui ha fatto tanto bene nonostante le pochissime risorse a disposizione. L'ex Ds tra le tante dell'Arezzo fu sostituito a stagione in corso da Carmine Gentile, scelto come nuovo Ds dalla proprietà Soglia nell'ottobre del 2007.

NOTIZIARIO

La squadra intanto prosegue i lavori in vista del match di sabato all'Adriatico contro il Siena. Resta molto affollata l'infermeria ma le buone notizie giungono da Capuano e Cascione, che sono sulla via del recupero. Nulla da fare invece per Cosic, Bocchetti, Weiss, Balzano e Zauri. Nell'allenamento di ieri classica partitella in famiglia con diversi giocatori della Primavera. Tra gli undici gol realizzati spiccano 4 reti di Abbruscato, 2 per Saltarin, una per Sforzini, Quintero, Caraglio, Di Francesco e Spano. Oggi seduta singola di allenamento alle ore 15,00 al campo Vestina di Montesilvano, con conferenza stampa di Romulo Eugenio Togni.

Andrea Sacchini