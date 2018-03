Delfino Pescara. Delli Carri sì Delli Carri no. Sebastiani: «ha fatto un buon lavoro, resta»

PESCARA. Giorni movimentati per il patron del Pescara Daniele Sebastiani, che dopo aver incontrato il possibile futuro tecnico biancazzurro Luigi De Canio in una località sconosciuta (nonostante le smentite di rito, ndr), ha parlato anche del futuro prossimo del club. Tra i temi maggiormente trattati il futuro dell'attuale DS Daniele Delli Carri, il cui addio è stato seccamente smentito dal presidente contrariamente alle dichiarazioni rilasciate dallo stesso qualche settimana fa: «attualmente il ruolo del Direttore Sportivo è ricoperto da Daniele Delli Carri» – ha raccontato a tuttomercatoweb Daniele Sebastiani – «e per il futuro non ho nessuna intenzione di trovare un nuovo DS anche perché esiste un contratto per un altro anno. Tutte queste voci di un addio sono state originate da un'intervista mal interpretata nelle settimane scorse».

In sostanza dunque il numero uno biancazzurro smentisce quanto detto nei giorni scorsi, sottolineando la piena fiducia all'attuale Direttore Sportivo, criticato dalla piazza non solo per l'operato di questa stagione sfortunata: «è un professionista che viene criticato in ogni occasione nonostante a mio avviso il suo lavoro abbia un bilancio positivo. Per quanto mi riguarda Delli Carri è il nostro Ds e tale resterà...». Per buona pace di una larga fetta di sportivi che oramai da mesi spingono per un allontanamento di Delli Carri dal Delfino. Lo stesso DS la scorsa settimana aveva dichiarato la propria volontà di restare almeno per un'altra stagione in riva all'Adriatico.

Sul futuro allenatore (De Canio?) Sebastiani è criptico: «sono amico di De Canio anche fuori dal campo, quindi è prematuro parlare di un suo approdo in panchina l'anno prossimo. Certo ci piacerebbe ma ora vogliamo solo concentrarci sull'attuale stagione finché ci saranno possibilità di salvezza».

«La situazione è difficile» – chiude Sebastiani – «ma tutto è ancora possibile».

PESCARA-MILAN MERCOLEDI' 8 MAGGIO ALLE ORE 18,00

La Lega intanto ha comunicato l'elenco degli anticipi e posticipi fino alla 18esima giornata di ritorno. Pescara-Napoli verrà giocata sabato 27 aprile alle ore 20,45 allo stadio Adriatico, mentre Pescara-Milan è stata posticipata a mercoledì 8 maggio alle ore 18,00.

La squadra intanto continua la preparazione in vista del match di sabato pomeriggio col Siena. Le solite brutte notizie giungono dall'infermeria, con Cosic, Bocchetti, Weiss, Balzano e Zauri sicuramente indisponibili per il prossimo turno. Speranze per riavere Cascione a disposizione mentre per Capuano stop soltanto per un semplice ematoma.

Infine sono in vendita i tagliandi per la gara Pescara-Siena di sabato alle ore 18,00.

Andrea Sacchini