Rugby. L'Avezzano naufraga 66-0 a Vicenza ed è ormai in Serie B

VICENZA. Trasferta amarissima per l'Avezzano Rugby che cede nettamente e senza appello 66-0 contro il Vicenza. Gara senza storia con gli abruzzesi che hanno retto l'urto degli avversari soltanto nel secondo tempo, chiuso sul parziale di "solo" 26-0. Primo tempo da tragedia degli abruzzesi che sono andati al riposo sul parziale di 40-0. Nella ripresa l'Avezzano, complice la stanchezza, il morale a pezzi ed i pochi cambi di qualità a disposizione di mister Pratichetti, non ha saputo riaprire l'incontro terminandolo senza neanche un punto. Questo nonostante il cartellino rosso al vicentino Stanfill al 16esimo del secondo tempo. Con questa sconfitta gli abruzzesi restano ultimi in classifica ed ormai retrocessi in Serie B. Domenica prossima l'Avezzano Rugby farà visita al Cus Padova.

ANGERS RUGBY VICENZA vs. AUTOSONIA AVEZZANO RUGBY 66-0 (40-0)

RANGERS RUGBY VICENZA: Marchiori, De Toni, Herenù (1’ s.t. Gallo), Pavin (1’ s.t. Tonello), Iotti, Doglioli, Bano (12’ s.t. Masi), Stanfill, Barbato (3’ s.t. Traverso), Pelizzari, Torregiani (V.Cap), Rizzo (1’ s.t. Stanica), Furegon (12’ s.t. Mazzini), Cenghialta, Pogni (1’ s.t. Dolcetto). All. Piovene. A disposizione: Fracca.

AUTOSONIA AVEZZANO RUGBY: Lanciotti R. (27’ s.t. Cesarini), Rossi (1’ s.t. Volpe F.), Colaiuda, Lanciotti S., Taccone (12’ s.t. Costantini), Guardiano, Volpe G., Farina, Babbo (10’ s.t. Cinque), Bonomo, Mercurio (24’ s.t. Pulsoni), Santangelo, Ranalletta, Burca (1’ s.t. Venditti), Di Cintio. All. Pratichetti.

MARCATORI: p.t. 5’ m. Iotti (5-0); 7’ m. Herenù tr. Pavin (12-0); 17’ m. Herenù tr. Pavin (19-0); 25’ m. Herenù tr. Pavin (26-0); m. Cenghialta tr. Pavin (33-0); m. De Toni tr. Pavin (40-0); s.t. 4’ m. Dolcetto tr. De Toni (47-0); 23’ m. Stanica tr. De Toni (54-0); m. Tonello tr. De Toni (61-0); m. Masi (66-0).

ARBITRO: Stefano Pennè (Milano)

GIUDICI DI LINEA: Filizzoli Mariolino, Poggipollini Alfonso.

CARTELLINI: 23’ p.t. giallo Marchiori (Rangers Rugby Vicenza); 16’ s.t. rosso Stanfill (Rangers Rugby Vicenza).

MAN OF THE MATCH: Torregiani (Rangers Rugby Vicenza)

CALCIATORI: Pavin (Rangers Rugby Vicenza) 5/6; De Toni (Rangers Rugby Vicenza) 3/4.

NOTE: Tempo sereno, campo in ottime condizioni. Stadio Comunale 240 Spettatori

PUNTI CONQUISTATI IN CLASSIFICA: Rangers Rugby Vicenza 5; Autosonia Avezzano Rugby 0.



SERIE A – GIRONE B – XVII GIORNATA – 07.04.13



Novaco Alghero v Rugby Paese 20 – 18 (4-1)

Amatori Catania v Cesin Cus Torino 18 – 18 (2-2)

Rugby Colorno v Cus Padova 16 – 15 (4-1)

Rangers Vicenza v Avezzano Rugby 66 – 00 (5-0)

RC Valpolicella v Amatori Capoterra 45 – 31 (4-1)

Zhermack Badia v Amatori Parma 23 – 12 (4-0)

Classifica: Rugby Colorno punti 63; Valpolicella punti 62; Vicenza punti 55; Paese punti 46; Cus Torino punti 43; Amatori Alghero punti 42; Amatori Catania punti 41; Capoterra punti 35; Amatori Badia punti 32 Cus Padova punti 25; Amatori Parma punti 20; Avezzano punti 8.



Prossimo turno: Cus Torino – Alghero; Paese – Colorno; Cus Padova – Avezzano; Amatori Catania – Amatori Badia; Capoterra – Vicenza; Amatori Parma – Valpolicella.