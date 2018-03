Rugby. Grande rammarico per L'Aquila che al Fattori perde 19-14 col Reggio

L'AQUILA. Allo scadere degli ottanta minuti è tanta la delusione per non aver portato a casa la vittoria, ma solo il punto di bonus nell’incontro con il Rugby Reggio valido per la XVIII giornata di Eccellenza.

Una meta del tre quarti Antonelli e tre calci di punizione dell’ala Paolucci non sono bastati a superare la formazione del Rugby Reggio che sfrutta l’indisciplina dei padroni di casa realizzando quattro punizioni e una meta tecnica, chiudendo così l’incontro sul 19 a 14.

Il club neroverde ringrazia i molti Aquilani presenti oggi al Fattori che, raccogliendo l’invito della società, si sono stretti alla squadra in campo nel giorno del quarto anniversario del sisma del 6 aprile 2009: prologo dell’incontro un lunghissimo minuto di silenzio in ricordo delle 309 vittime.

TABELLINO

MARCATORI: pt 3’ cp Mantovani (0 – 3), 19’ cp Mantovani (0 – 6), 22’ cp Paolucci (3 – 6), 25’ cp Paolucci (6 – 6), 39’ meta tecnica (6 – 11), tr Mantovani (6 – 13); st 8’ cp Mantovani (6 – 16), 27’ mt Antonelli (11 – 16), 32’ cp Mantovani (11 – 19), 36’ cp Paolucci (14 – 19).

L'AQUILA RUGBY 1936: Palmisano; Del Pinto, Cocagi (31’ st Sebastiani G.), Antonelli, Paolucci; Falsaperla L., Santavicca (37’ st Fidanza); Cialone, Zaffiri, Di Cicco (25’ pt Lofrese); Vaggi, Wilson; Cafaro (21’ st Bordonaro), Cocchiaro (21’ st Subrizi), Milani (1’ st Breglia 36’ st Cafaro). A disposizione: Breglia, Bordonaro, Fiore, Subrizi, Fidanza, Sebastiani G., Lofrese, Robinson. All: Lorenzetti.

RUGBY REGGIO: Castagnoli; Daupi, Malneeck, Mantovani, Giannotti; Bricoli (25’ pt Torri), Cigarini; Mannato, Scalvi F., De Bruin; Perrone (36’ st Bezzi), Pulli (21’ st Delendati); Rizzelli (31’ st Lanfredi), Scalvi G., Fontana (26’ st Lanzano). A disposizione: Bigi, Lanzano, Lanfredi, Delendati, Torlai, Torri, Silva, Bezzi. All. Ghini.

ARBITRO: Falzone (Padova)

GIUDICI DI LINEA: Tomò (Roma), Franzoi (Venezia)

QUARTO UOMO: Paluzzi (Roma)

CARTELLINI: 25’ pt giallo Scalvi G. (Reggio), 30’ pt giallo Cafaro (L’Aquila)

MAN OF THE MATCH: Zaffiri (L’Aquila)

CALCIATORI: L’Aquila Paolucci cp (2 /4), tr (0/1). Reggio Mantovani cp (4/6), tr (1/1)

PUNTI IN CLASSIFICA: L’Aquila Rugby 1 Rugby Reggio 4

NOTE: prima del fischio d’inizio è stato osservato un minuto di silenzio in ricordo delle 309 vittime del sisma del 6 aprile 2009. Spettatori: 1000 circa.