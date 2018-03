Rugby. La Gran Sasso perde 20-17 con la Primavera Roma ma resta prima

ROMA. Si interrompe la striscia di vittorie consecutive per la Gran Sasso Rugby. La capolista, in serie utile dal 14 ottobre scorso (seconda giornata di campionato), esce sconfitta dall'Acqua Acetosa di Roma, dove il Primavera Rugby ha la meglio per 20 a 17 (4-1).

A Roma il Primavera parte forte, andando in metà dopo due minuti. Risponde subito la Gran Sasso con una marcatura di Riccardo Mancini, trasformata da Matteo Marchetti. Al 13' una bella azione dei padroni di casa riporta nuovamente in vantaggio i laziali che si portano sul 12 a 7. Il Primavera è aggressivo e ordinato in campo. Nella ripresa la gara si fa più intensa e nervosa: al 10' esce Marchetti acciaccato e dopo tre minuti il neo entrato Parisse segna una meta che vale il pareggio. La Gran Sasso vuole vincere e si porta all'attacco, ma i romani si difendono bene. A metà del secondo tempo il Primavera segna un piazzato scaturito da un fallo che comporta anche il giallo per il tallonatore abruzzese Iezzi. Finale di gara al cardiopalma: meta dei padroni di casa al 29', cui risponde dopo due minuti ancora Riccardo Mancini. Ultimi minuti tutti all'attacco per la Gran Sasso, ma senza risultati: finisce 20 a 17, con grandi feste del Primavera, che battendo la capolista fa un colpaccio in chiave salvezza. Cambia poco la classifica al vertice per la Gran Sasso, che mantiene ben diciassette lunghezze sul Benevento.

La Gran Sasso è scesa in campo con la seguente formazione: Marchetti (Valdrappa), Suarez, Giampietri, Mancini R., Di Tillio (Pezzetta), Feneziani, Brandizzi, Angeloni, Pattuglia, Mistichelli (De Rubeis), Di Paolo, Ciancarella E. (Parisse), Montefusco (Guerriero), Mannucci (Iezzi), Rossi (Mandolini).

MARCATORI GRAN SASSO

Pt: 6' meta Mancini R. tr. Marchetti;

St: 13' meta Parisse non tr. Feneziani; 31' meta Mancini R. non tr. Feneziani.

SERIE B – GIRONE 4 – XVII TURNO

C.U.S. ROMA RUGBY - CIVITAVECCHIA R. CENTUMCELLAE 19 – 05 (4-0)

HELIANTIDE SAN GIORGIO R. REGGIO CALABRIA - ARIETI RUGBY RIETI 33 – 10 (5-0)

RUGBY SEGNI - MIWA ENERGIA BENEVENTO 18 – 25 (1-5)

PRIMAVERA RUGBY - GRAN SASSO RUGBY 20 – 17 (4-1)

RUGBY CITTA’ DI FRASCATI - COLLEFERRO RUGBY 05 – 27 (0-5)

POL. AMATORI RUGBY MESSINA - PARTENOPE NAPOLI RUGBY 30 – 22 (5-0)

Classifica: Gran Sasso punti 71; Benevento punti 54; Reggio Calabria punti 53; Colleferro punti 47; Cus Roma punti 44; Rieti punti 39; Partenope Napoli punti 34; Città di Frascati punti 30; Civitavecchia e Amatori Messina punti 28; ,Primavera punti 27; Segni punti 24.