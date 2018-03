Serie B. Stasera Lanciano-Vicenza vale tantissimo. Gautieri: «serve l'aiuto di tutti»

LANCIANO. Ottime notizie per il tecnico Carmine Gautieri che in vista dell'importantissimo match di stasera del Biondi col Vicenza, calcio d'inizio ore 20.45, ha recuperato tutti gli infortunati. Si sono regolarmente allenati e sono stati convocati infatti Almici, Vastola e Piccolo, che avevano saltato l'ultima trasferta di Livorno per guai fisici. A completa disposizione anche Volpe, che ha scontato il turno di squalifica e Leali, rientrato dagli impegni con la Nazionale Under 21.

Tutti a disposizione dunque per Gautieri che avrà l'imbarazzo della scelta in tutti i reparti. Probabili i rientri dal primo minuto di Volpe e Vastola a centrocampo e Piccolo in attacco. Nonostante il recupero e la convocazione appare difficile l'impiego dall'inizio di Almici, che verrà rimpiazzato da Rosania.

«Il Lanciano sta disputando un ottimo campionato» – racconta il tecnico Carmine Gautieri – «e dobbiamo essere pronti ad affrontare momenti positivi ma soprattutto negativi. Ultimamente ci va tutto storto e non siamo neanche fortunati visto che le nostre dirette concorrenti hanno fatto risultati eccezionali. Non è facile vedere Bari e Reggina che ci superano in classifica. Ci mancano i 4-5 punti persi nel girone d'andata. Serve equilibrio, io non vedo tutta questa negatività».

Per la partita col Vicenza il mister ha convocato tutti i giocatori: «abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti. Ho convocato davvero tutti anche se purtroppo potrò portare soltanto 18 giocatori in distinta. Siamo ad un punto dalla zona a rischio ed in questo campionato si deve sbagliare il meno possibile. Una vittoria come una sconfitta possono cambiare tante cose con tutte queste squadre in lotta».

CONVOCATI E PROBABILI FORMAZIONI

Nel Lanciano Gautieri ha convocato in sostanza tutta la rosa anche per cementare il gruppo in vista di una partita che vale tantissimo in ottica salvezza: i portieri Amabile, Aridità e Leali; i difensori Almici, Amenta, Aquilanti, Mammarella, Marceta, Rosania e Scrosta; i centrocampisti D'Aversa, Di Cecco, Minotti, Paghera, Vastola e Volpe; gli attaccanti Ceccarelli, Falcinelli, Falcone, Fofana, Piccolo, Plasmati, Spinazzola, Turchi e Zeytulaev.

I veneti sono già partiti per la trasferta in Abruzzo ed il tecnico Alessandro Dal Canto ha convocato 21 giocatori: i portieri Bremec e Coser; i difensori Camisa, Gentili, Laczko, Martinelli e Milanovic; i centrocampisti Bellazzini, Bessa, Castiglia, Ciaramitaro, Cinelli, Di Matteo, Mustacchio, Padalino, Rigoni e Semioli; gli attaccanti Bojinov, Giacomelli, Malonga e Tiribocchi.

VIRTUS LANCIANO (4-3-3): Leali; Aquilanti, Amenta, Mammarella, Rosania; Vastola, Volpe, Minotti; Piccolo, Falcinelli, Plasmati. Allenatore: Gautieri.

VICENZA (4-4-2): Bremec; Padalino, Camisa, Milanovic, Lacko; Mustacchio, Rigoni, Ciaramitaro, Semioli; Malonga, Bellazzini. Allenatore: Dal Canto.

Andrea Sacchini