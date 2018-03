Campionati Universitari. Bene il calcio a 11 ed il volley maschile del Cus Chieti

CHIETI. Giornata positiva per le rappresentative UdA di calcio a 11 e volley maschile. Gare d’esordio per entrambe le squadre dannunziane in queste qualificazioni. Il volley, campione d’Italia uscente, nella giornata di ieri, nella tana del Cus Ancona ha strappato una vittoria importantissima in chiave qualificazione. La squadra allenata da Tommaso Flacco Monaco vince la gara per tre set a uno, dopo una gara molto equilibrata all’insegna delle emozioni. Oggi invece ha esordito sul campo di Zanni a Pescara la rappresentativa di calcio a 11 guidata dal riconfermatissimo Alessandro Del Gallo. La squadra dannunziana ha superato per 2 a 0 il Cus Urbino, affrontata anche lo scorso anno proprio nelle qualificazioni. La gara è stata molto difficile e insidiosa per i ragazzi di Del Gallo perché avevano di fronte una squadra abbastanza quadrata, soprattutto nel reparto difensivo. Dopo un primo tempo avaro di gol e emozioni, la ripresa si apre con il gol del vantaggio di Aliprandi che si inserisce in modo perfetto tra le maglie dell’Urbino e infila l’incolpevole estremo ospite. La gara viaggia sempre sul filo dell’equilibrio fino a quando non arriva il raddoppio di Ariani che dal limite dell’area trafigge il numero uno dell’Urbino con un tiro leggermente deviato dalla difesa ospite. Gli animi si scaldano e gli ospiti rimangono in dieci uomini per l’espulsione del mediano ospite che aveva falciato in malo modo Nardone. Doppia ammonizione e conseguente cartellino rosso.

Al triplice fischio si conclude una splendida giornata per i colori dannunziani che adesso dovranno affrontare la gara di ritorno a Urbino il prossimo 17 aprile. Mentre il volley affronterà la gara di ritorno il 15 aprile tra le mura amiche.