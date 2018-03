Hockey Prato. L'Avezzano supera senza fatica 7-0 l'Hc Eur Roma

AVEZZANO. Ottima prestazione dell'Hockey Avezzano nel match casalingo contro i romani dell'HC EUR, avversari diretti nella corsa alla qualificazione per le finali d'area (prima dei play-off) previste in Maggio. Con la vittoria di ieri per 7 reti a 0, i marsicani sono ancora terzi, ma si portano ad un solo punto di distacco dai romani, e con una partita in piu' da disputare. L'Hc Eur ha inoltre ancora da affrontare la capolista Campagnano, e questo fa propendere le probabilita' di passaggio del turno verso i biancoverdi allenati da Luca Testa.

La partita di ieri ha fatto risvegliare dal letargo invernale un ottimo Raji, che sigla 5 dei 7 goal con cui l'Avezzano e' arrivato alla vittoria. Ottima prestazione anche dell'altro indiano Gill e del veterano Colizza che siglano le altre due reti. La squadra e' sembrata compatta ed in netto miglioramento in tutti i reparti nonostante le importanti assenze (Cucinotta, Lombardi, D'Ovidio).

L'HC Eur non e' mai stata un avversario facile (all'andata vinsero i romani per 2 a 1) ma l'Avezzano ha saputo tener palla e ha saputo far girare il gioco, grazie soprattuto al suo giovanissimo centrocampo, in cui e' spiccato in modo particolare il diciottenne Berardini.

Adesso i ragazzi marsicani devono rimanere concentrati per centrare l'obiettivo del passaggio del turno e cominciare a prepararsi psicologicamente per le finali d'area, dove incontreranno sicuramente la squadra brindisina dell'Olimpia S.Susanna, ed una marchigiana, che potrebbe essere Mogliano o Macerata. Sara' comunque un torneo impegnativo e di alto livello.

L'Avezzano è sceso in campo con la seguente formazione: T.Di Battista (P), Y.Gill, E.Pescante, P.Fracassi, E.Berardini, M.Casoli, M.Palumbo, P.Cerasani (K), L.Carnevale, B.Raji, G.colizza, L.De Simone, E.Catini.