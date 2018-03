Basket. La BCC Vasto vince 65-54 col Monopoli e blinda il secondo posto

VASTO. Serviva tornare alla vittoria per dimenticare lo scivolone di Salerno. Dopo una settimana di sosta la BCC Vasto Basket era chiamata ad una prova di carattere contro un Monopoli a caccia di punti-salvezza. I biancorossi hanno sofferto e lottato su ogni pallone per centrare il risultato sperato. Dopo una prima parte di gara in cui Ierbs e compagni hanno fatto fatica ad affermare la propria supremazia, nel terzo quarto, che in tante occasioni ha rappresentato il momento clou dei match dei biancorossi, si è riusciti a costruire quel vantaggio necessario per affrontare il finale di gara senza troppi patemi d’animo. Il Monopoli ha provato a restare in gara, salvo poi arrendersi di fronte ad un trio Sergio-Marinelli-Dipierro che ha creato più di qualche problema alla difesa avversaria. Due punti preziosi messi in cassaforte e che permetteranno di affrontare con serenità le festività pasquali. Le avversarie che tallonano i biancorossi in classifica hanno vinto e alla ripresa del campionato la BCC Vasto Basket è attesa dalla difficile trasferta di Maddaloni. Sarà un momento chiave della stagione per capire come sarà composta la griglia playoff. I biancorossi saranno pronti a lottare fino alla fine per conservare il secondo posto e poi, al termine della regular season, vedere cosa accadrà.

BCC VASTO BASKET – AP MONOPOLI 65-54 (17-19/36-31/55-44/65-54)

BCC VASTO BASKET: Sergio (20 punti), Di Lembo (7), Dipierro (13), Di Tizio (2), Marinaro (8), Ierbs (0), Sabetta n.e., Maggio n.e., Marinelli (15), Bucci n.e. Coach: Di Salvatore.

AP MONOPOLI: Ostuni (0), Damasco (10), Manchisi (16), Calabretto (8), Menzione (0), Luisi (0), Simone (8), Gentile (2), Mirotti n.e., Di Mola (10). Coach: Verile.