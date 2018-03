Rugby. L'Avezzano cede in casa 42-23 contro il Valpolicella

AVEZZANO. Nulla da fare per l'Avezzano che cede in casa per 42-25 contro il Valpolicella, seconda forza del campionato. Prestazione generosa ma sfortunata per i ragazzi di mister Pratichetti, che hanno cercato di opporre agonismo e volontà al maggior tasso tecnico dei veneti. Avezzano che ha disputato un buon primo tempo, chiusosi sul punteggio di 14-6 per gli ospiti dopo che i gialloneri conducevano per 6-0 grazie a 2 piazzati di Thomsen. Valpolicella che poi è venuto fuori alla distanza. Nella ripresa 2 mete per gli abruzzesi realizzate da Guardiano e trasformate sempre da Thomsen. L'Avezzano Rugby resta all'ultimo posto in classifica in serie A, con la retrocessione già virtuale in serie B.

La prossima domenica il campionato osserverà un turno di riposo. L’Avezzano Rugby il 7 Aprile affronterà la trasferta a Vicenza contro i Ranger Vicenza.

AUTOSONIA AVEZZANO RUGBY – RUGBY VALPOLICELLA 23- 42 (P.T. 06-14)

AVEZZANO: Taccone (33°2T Leoni), Bernetti, Thomsen, Lanciotti S.(Cap), Colaiuda (33°2TCatonica), Babbo, Lanciotti R., Guardiano, Farina(33°2TPulsoni), Babbo G., Bonomo(13°2T Costantini), Fantauzzi(1°2T Porrini), Mancinelli(24°2T Cinque), Crucitti(35°1T Ranalletta), Burca(24°2TVenditti), Di Cintio. A disposizione: Ranalletta, Venditti, Costantini, Porcini, Pulsioni, Catonica, Leoni, Cinque. All. Carlo Pratichetti.

VALPOLICELLA: Etcheverry, Pacchera(20° 2TCarraro), Roman, Massalongo, Saccomanni (28°2T Bettini), Damoli, Musso (28°2T Cimetti), Burati, Previato (28°2T Russo), Fraccaroli (28°2T Cardini), Nicolis, Bianchi, Momi, Frapporti (11°2T Zampini), Savoia. A Disposizione: Zampini, Ferrari, Carraio, Russo, Cardini, Cimetti, Bettini, De Leo. All. Zanella Alessandro.

MARCATORI: 3’ cp Thomsen (3-0); 11’ c.p. Thomsen (6-0), 18’ m. Nicolis tr Etcheverry (6-7), 35’ m. Roman, tr. Etcheverry (06-14).

5” m. Savoia tr. Etcheverry (06-21); 11”cp Thomsen (09-21); 13” m.Saccomanni tr Etcheverry (09-28); 24”m.Nicolis tr. Etcheverry (09-35) 30” m.Etcheverry tr Etcheverry(09-42); 36” m.Guardiano tr Thomsen (16-42) 39” m.Guardiano tr.Thomsen (23-42).

CALCIATORI: Thomsen 5/7; Etcheverry 6/6.

ARBITRO: Tomò di Roma.

GIUDICI DI LINEA: Commone di Arzano(NA) e Mazza Torre del Greco.

CARTELLINI: al 24’ giallo per Nicolis(Valpolicella).

PUNTI CONQUISTATI: Avezzano 0, Badia 5.

MIGLIORE IN CAMPO: Martin Thomsen.

SPETTATORI: 250 circa.

Andrea Sacchini