Rugby. Pesante ko 67-9 del Vasto con la Polisportiva Paganica

VASTO. La differenza in campo si è vista tutta, ma stavolta il Vasto Rugby ha lottato fino all’ultimo contenendo il passivo ben oltre la tripla cifra. E’ la prima volta che la Polisportiva Paganica, schiacciasassi della serie C abruzzese, affronta gli Arciglioni senza rifilare loro più di cento punti. La gara disputata domenica pomeriggio 24 marzo al campo del circolo tennis di San Salvo Marina per il recupero dell’11° giornata di campionato ha visto la capolista imporsi per 67-9 sul XV di casa.

E pensare che gli adriatici si sono presentati al fischio d’inizio con la consueta lunga lista di assenze per infortuni e impegni lavorativi. Fortuna che, con il campionato under 20 fermo, alcuni dei migliori prospetti della formazione giovanile hanno dato manforte alla prima squadra. I vastesi hanno addirittura rischiato di andare in vantaggio con un piazzato di Barattucci terminato di poco a lato in avvio di gara. Errore ripetuto poco dopo dall’estremo biancorosso che invece ha infilato in mezzo ai pali i successivi tre tentativi dalla piazzola (uno nella prima frazione e due nella ripresa). Il Paganica ha giocato un primo tempo non eccezionale, riuscendo comunque a trovare lo spazio per marcare quattro mete e andare all’intervallo sul 3-22. Rammarico inoltre in casa Vasto per un intercetto di Vitelli che è stato rimontato a pochi metri dalla linea di meta avversaria. Il capitano biancorosso ha scaricato l’ovale su Salvador che è stato prontamente placcato.

Nella ripresa i cambi, sia da una parte che dall’altra, hanno allargato il gap fra i due XV. Le riserve della capolista, quasi tutti ragazzi dell’under 20 con tanta voglia di mettersi in mostra, hanno premuto sull’acceleratore riuscendo a segnare ancora fino al finale di 9-67. Da sottolineare il nuovo primato stabilito da Barattucci che coi tre piazzati messi a segno contro il Paganica, ha raggiunto, primo nella storia del Vasto Rugby, i cento punti in carriera.