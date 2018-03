Pallavolo. In amichevole la Sieco Service Ortona perde 3-1 a Perugia

PERUGIA. Un test di alto livello e sicuramente produttivo quello che si è svolto sabato 23 marzo, al PalaEvangelisti di Perugia.

Per gli Impavidi di certo una grande occasione per confrontarsi con una squadra che vanta grandi nomi come Vujevic, Semenzato e Giovi.

Coach Lanci parte la formazione solita in questo campionato che vede Lanci al palleggio, Cetrullo opposto, Muagututia e Lipparini schiacciatori, Simoni e Sbrogia centrali e libero Zito ma riuscendo a cambiare i tasselli durante la partita facendo entrare in campo tutto il rooster a disposizione.

Set equilibrati e interessanti hanno scandito i tempi di questo allenamento congiunto che ha visto la Sir salire in cattedra ben mantenuta però almeno nei primi parziali dalla squadra ortonese che ha messo in campo un buon gioco di squadra e ha confermato di essere concentrata per il prossimo turno di playoff.

Ad inizio gara un Muagututia in ottima vena fa vedere i suoi assi nella manica, ben coadiuvato da Lipparini, bravo a sfruttare le mani del muro umbro, e dall'opposto Cetrullo.

La gara potrebbe finire sul 3-1 per la formazione perugina ma si decide di comune accordo di continuare e giocare anche un quinto set dove coah Lanci prova a mischiare le carte e dove fanno bella figura Orsini, Lapacciana e Di Meo. Parziali (25-23, 25-27, 25-17, 25-18, 18-25)

Un test da cui partire per l'Impavida che attende nella giornata di oggi di sapere chi sarà il suo prossimo avversario per questo turno di playoff che inizierà Domenica 31 marzo alle ore 18 presso il Palasport di Ortona.