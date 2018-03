Hockey Prato. L'Avezzano non va oltre il pareggio col Campagnano

AVEZZANO. L'esordio casalingo nel girone di ritorno della serie B di hockey prato non giova all'Avezzano. I marsicani allenati da Luca Testa non vanno oltre il pari contro Campagnano, capolista nel girone. Il match si apre in modo scoppiettante, con le due squadre determinate ad incassare i tre punti che potrebbero proiettare la vincitrice ad un passo dai play-off. Vanno in vantaggio i marsicani con un goal di Emanuele Beradini, ma il vantaggio e' presto recuperato dai laziali grazie ad un errore della difesa avezzanese. Tutto il primo tempo si svolge con un sostanziale equilibrio tra le due formazioni. Nel secondo tempo la partita si spegne, complice forse una preparazione atletica ancora incompleta degli avezzanesi. Poche le occasione da goal, mancanza di lucidita' a centrocampo. Le uniche iniziative sono dell'indiano Gill che dalla difesa spara i suoi micidiali "drive" nella speranza di bucare il centrocampo laziale. Infine , un brivido attraversa la difesa marsicana negli ultimi due minuti quando il Campagnano sfiora il goal per pochi centimetri a lato del palo destro della porta difesa da Di Battista.

La partita si chiude con il risultato di 1 a 1. La qualificazione dei biancoverdi ai play-off e' ancora possibile, ma leggermente piu' difficile. Sara' fondamentale l'esito dello scontro diretto in casa contro l'HC EUR, Domenica prossima alle ore 15.00 allo stadio dell'hockey di Avezzano.

L'Avezzano è sceso in campo con la seguente formazione: T.Di Battista(P), G.Colizza, Y.Gill, P.Fracassi, E.Berardini, E.Cucinotta, P.Cerasani(K), M.Casoli, L.Carnevale, B.Radji, M.Palumbo, L.De Simone, A.Lombardi, E.Pescante.