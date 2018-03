Serie D. Sorride soltanto l'Amiternina. Pareggia il Celano. Sconfitte San Nicolò ed Angolana

ABRUZZO. Trentuno gol nella 27^ giornata che ha visto resuscitare l’Ancona (dopo 3 sconfitte in 4 gare) nel derby con la Samb. Il pareggio permette ai dorici di restare nei playoff (ma incombe sempre la penalizzazione per il caso Bellucci) e non soddisfa certo la Samb, che perde il primato a vantaggio del San Cesareo. La doppietta di Siclari basta ai laziali per battere l’Angolana. Delude la Maceratese (al 7° risultato utile consecutivo), bloccata in casa dalla Recanatese e superata al terzo posto dal Termoli che ha battuto 3-2 la Vis Pesaro.

Ma la squadra di Magi è infuriata per il rigore inesistente che ha lanciato la rimonta dei molisani, quando la Vis conduceva 2-1. Fa rumore il crollo della Civitanovese in casa col Marino: trema Cornacchini e si materializza l’incubo retrocessione. E’ stato un turno ricco di gol (31) con 4 rigori trasformati, 4 doppiette (Di Iorio dell’Astrea, Fazio dell’Isernia, Siclari del San Cesareo e Miani del Termoli) e la tripletta di Tommaso Gabrielloni della Jesina.

AGNONESE-AMITERNINA 1-3



OLYMPIA AGNONESE (4-3-3): Biasella, Di Baia, Litterio, Partipilo, Di Berardino, Pellegrino, Di Lollo (1’ st Leonetti), Ricamato, Sivilla, Pizzutelli (31’ st Mancini), Pifano (1’ st Keita). A disp: Castellani, Patriarca, Cadaleta, Orlando. All. Urbano

AMITERNINA (4-4-2): Napoleoni, Lenart V., Valente, Moauro, Di Francia, Federici, Petrone, Loreti, Pedalino (37’ st Bocchino), Lenart L., Costantino. A disp: Spacca, Schiano, Picoli Mateus, Marongiu, Rufini, Rotariu. All. Angelone

ARBITRO: Bertani di Pisa

RETI: 15’ pt Pedalino (AM), 4’ st Leonetti (AG), 13’ st Costantino (AM), 41’ st Moauro (AM).

NOTE: spettatori 400. Ammoniti: Pizzutelli, Federici. Angoli: 9-5. Recupero: 2’;2’





ASTREA-SAN NICOLO’ 3-2

ASTREA (3-4-3): Turbacci 5; Briotti 5.5, Di Fiordo 5, Cipriani 6.5; Mania 6.5, Ramacci 6, Mollo 6.5, Bellini 6.5 (43’st Valeri sv); Giuntoli 5, Di Iorio 6.5, Gaeta 6.5 (41’st Pentassuglia sv, 47’st Civita sv). A disp.: Paracucchi, Sannibale, Veneziano, Sorrentino. All.: Ferazzoli 7.

SAN NICOLO’ (4-1-4-1): Merletti 6; Antenucci 5, Gabrieli 5.5, Tracchia 5, Fruci 5.5; Mottola 5.5 (24’st Ragatzu 5.5); Di Michele 5 (28’st Raimondo 5.5), Petronio 5.5, Ferraioli 6 (5’st Troccoli 5.5), Padovani 6; Paris 6. A disp.: Ciccarone, Grazioso, D’Orazio, Chicco. All.: Cifaldi 6.

ARBITRO: Di Gioia di Nola 5,5.

RETI: 3’ pt Paris (SN), 5’ pt Padovani (SN), 35’ pt Di Iorio (A) rig., 2’ st Mollo (A), 22’ st Di Iorio (A).

NOTE: spettatori 100 circa. Ammoniti: Fruci, Merletti (SN). Espulsi: Tracchia (SN) al 34’ pt per fallo da ultimo uomo e Giuntoli (A) al 5’ st per doppia ammonizione. Angoli: 8-2. Recupero: pt 2’, st 5’.

CELANO-FIDENE 1-1

CELANO (4-4-2): Merlini 6; Ferrara 6 Villa Gi. 6 Rea 5,5 Terlino 6; Lancia 7 (33’st Alfano sv) Villa Gr. 7 Marfia 5,5 De Sanctis 6 (41’st Fazi sv); Dama 5,5 Valdes 5,5 (24’st Lazzarini 5,5). A disp.: Nutricato, Castellani, Kuka, Rotondi. All. Morgante 6

FIDENE (4-3-1-2): Prisco 7,5; Bassini 6 Prevete 6 Macellari 6 Loreti 6; Palermo 5,5 Di Ventura 6 Pignalberi 6 (17’st De Marco 6); Selva 8 (46’st Sorrentino sv); Sansotta 6,5 (17’st Petricca 6) Raso 5,5. A disp.: Mangerini, Sergio, Petruzzi, Pirelli. All. Chiappara 6

ARBITRO: Detta di Mantova 6

RETI: 28’ st Selva (F), 36’ st Villa Gr. (C).

NOTE: Spettatori 300 circa. Ammoniti: Villa Gr., Terlino, Villa Gi., Raso. Angoli: 4-4. Recupero: 1’pt, 5’st.

SAN CESAREO-RENATO CURI ANGOLANA 2-0

SAN CESAREO (4-4-1-1): Del Duchetto 6; Tarantino 6 (38’ st Crescenzo sv), D’Andrea 6, Galluzzo 6, Bernardi 6; Siclari 8, Hrustic 6, Mancini 6, Delgado 7 (36’ st Mucciarelli sv); La Rosa 6.5; Del Vecchio 6 (19’ st Sabatino 7). A disp.: Bravetti, Vincenzo, Cossa, Sibilia. All.: Ferazzoli 7.

RENATO CURI ANGOLANA (4-5-1): Angelozzi 6; Natalini 6 (30’ st De Matteis 5.5), Ferrante 6, Scampamorte 6, Cancelli 6; Ligocki 5 (15’ st Musilli 5.5), Ferraresi 5, Spoltore 5, Farindolini 5.5, Pagliuca 5.5; D’Ancona 6. A disp.: De Flavis, Di Cecco, Ramauro, Cuozzo, Boi. All.: Miani 6.

ARBITRO: Molinaroli di Verona, voto 6.5.

RETI: 4’ st e 37’ st Siclari (San).

NOTE: Spettatori 250 circa. Angoli 2-2. Recupero: pt 2’, st 4’.

Fonte: www.anconasport.it