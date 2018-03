Serie B. Esame da grande per la Virtus Lanciano: domani visita all'Empoli

LANCIANO. Ieri allenamento di rifinitura in Abruzzo per la Virtus Lanciano che è partita alla volta di Empoli in vista del match di domani (fischio d'inizio ore 15,00). Il tecnico Gautieri dovrà fare i conti con l'ennesima emergenza di formazione, con Mammarella, Fofana, Casadei che non sono stati neanche convocati per infortuni e squalifiche.

Fa ben sperare però il fatto che i frentani nelle ultime settimane hanno ottenuto ottimi risultati anche in situazione di emergenza infortuni. Sabato scorso a Vercelli erano diversi gli assenti ma questo non ha impedito alla Virtus di giocare una gara attenta, con distanza tra i reparti minima e grande pericolosità in fase di ripartenza. Dal Piemonte i rossoneri sono tornati a casa con 3 punti di capitale importanza per la propria classifica. Punti che potrebbero dare il là ad un nuovo campionato per gli uomini di Gautieri, che nelle prossime 3 giornate saranno chiamati a fare da veri e propri “giudici” in zona promozione: Empoli, Verona e Livorno rappresenteranno un duro esame per il Lanciano. Bisognerà il più possibile mettere fieno in cascina nelle prossime 3 gare in attesa del vero e proprio spareggio tra 3 settimane col Vicenza per tirarsi definitivamente fuori dalla lotta salvezza.

CONVOCATI E PROBABILI FORMAZIONI

Mister Gautieri recupera Vastola, Turchi ed Amenta che torneranno titolari. Indisponibile Mammarella che verrà rimpiazzato da Scrosta o Di Cecco. Fuori causa anche lo squalificato Fofana. In avanti il compito di pungere verrà affidato a Piccolo, Turchi e Falcinelli. Quest'ultimo è in vantaggio su Plasmati.

Il tecnico ha convocato 21 giocatori: i portieri Aridità, Leali e Cattafesta; i difensori Almici, Amenta, Aquilanti, Marceta, Rosania e Scrosta; i centrocampisti D'Aversa, Di Cecco, Minotti, Paghera, Vastola e Volpe; gli attaccanti Falcinelli, Piccolo, Falcone, Plasmati, Spinazzola e Turchi.

Nell'Empoli importante recupero per mister Sarri: Valdifiori infatti riprenderà il suo posto a centrocampo dopo lo stop di sabato. In difesa indisponibili Pratali e Tonelli, che verranno rimpiazzati da Romeo e Regini. In attacco solito tridente delle meraviglie composto da Saponara trequartista alle spalle del tandem Tavano-Maccarone. Convocati ed assenti dell'ultim'ora verranno comunicati dall'allenatore dopo l'allenamento di rifinitura di questo pomeriggio.

Arbitra Diego Roca della sezione di Foggia.

EMPOLI (4-3-1-2): Bassi; Laurini, Regini, Romeo, Hysaj; Moro, Valdifiori, Croce; Saponara; Tavano, Maccarone. Allenatore: Sarri.

VIRTUS LANCIANO (4-3-3): Leali; Almici, Amenta, Aquilanti, Scrosta; Vastola, Volpe, Minotti; Piccolo, Falcinelli, Turchi. Allenatore: Gautieri.

ARBITRO: Roca della sezione di Foggia.

Andrea Sacchini