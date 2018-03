Rugby. Iniziato il conto alla rovescia per Italia-Irlanda di venerdì allo stadio di Avezzano

AVEZZANO. Mercoledì 13 Marzo 2013, alle ore 11:30, presso la Sala Consiliare del Comune di Avezzano, avrà luogo la conferenza stampa di presentazione del match Italia – Irlanda Under 20, in programma Venerdì 15 marzo, alle ore 19:00, allo Stadio dei Marsi di Avezzano, valido per il quinto ed ultimo turno del Torneo Sei Nazioni di categoria.

La baby formazione azzurra, reduce da quattro sconfitte, cercherà di conquistare i primi punti del torneo proprio sul terreno di gioco dello Stadio dei Marsi di Avezzano.

Si tratta di un evento importante per l’Abruzzo e per la Marsica; un territorio che vanta una grande tradizione rugbistica e che ha fornito molti giocatori alle nazionali azzurre, tra cui l’avezzanese doc Giovanbattista Venditti, attuale trequarti ala dell’Italrugby, che in questi giorni è in ritiro a Roma e sabato pomeriggio sarà impegnato allo Stadio Olimpico nel match tra le nazionali maggiori di Italia e Irlanda. Se i tecnici dell’Italia gli consentiranno di lasciare il ritiro per qualche ora anche Venditti sarà presente alla conferenza stampa di Avezzano.

Dopo la conferenza è prevista una breve visita presso il Castello Orsini ove è stata allestita la collezione privata di Corrado Mattoccia, ideatore e fondatore del Museo del Rugby. La collezione, che è una delle più importanti nel mondo ed unica in Italia, è composta da circa 1200 maglie ed altri oggetti storici di varie tipologie. Il Museo allestito ad Avezzano – che per mancanza di spazio non accoglie l’intera collezione – resterà aperto al pubblico da Martedì 12 a Sabato 16 Marzo, dalle ore 09:00 alle ore 20:00, con ingresso gratuito.

I biglietti del match, al costo di €. 15,00 per la Tribuna, €. 10,00 per i Distinti ed €. 5,00 per la Curva, possono essere acquistati on-line, sul sito https://www.i-ticket.it, oppure presso i seguenti punti vendita di Avezzano: AutoSonia, Via Pertini, 101 – Bar Conca D’Oro, Via Garibaldi, 121 – Bar NOA, Via Corradini – Campo Rugby, Via Dei Gladioli – Centro Tim, Via Corradini, 133 – Degni Sport, Via Marconi, 14 – Elettrica Pelino, Via Cassinelli, 13 – Non Solo Carta, Via Kolbe, 30.

Intanto il campionato di serie A, dove gioca l'Avezzano Rugby, osserverà riposo per la sosta delle nazionali maggiori e giovanili.