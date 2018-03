Basket. La Globo Giulianova vince e convince 78-61 in casa dell'Ascoli Towers

GIULIANOVA. La Globo Giulianova dopo la sconfitta di Porto Sant'Elpidio di domenica scorsa, sempre in terra marchigiana ha raccolto la sua tredicesima vittoria stagionale andando a sbancare il parquet di casa di un coriaceo, a dispetto della classifica, Ascoli Towers. La formazione giallorossa ha vinto con il punteggio finale di 61-78 una partita condotta ampiamente nella prima parte, controllando poi nei secondi venti minuti di gioco il tentativo di ritorno messo in atto dai ragazzi di coach Aniello.

In casa Globo da rimarcare la prestazione di Gallerini, a tratti inarrestabile e vero mattatore della serata con 24 punti messi a segno e 24 di valutazione che fa il paio alla solida prova dei vari Iagrosso (13 punti), Marzoli (12 punti) e Cianella, al ritorno in doppia cifra dopo qualche partita, realizzativamente parlando, un po' opaca.

Tra i padroni di casa buona prova della coppia Orfanelli-Di Giandomenico (24 punti in due) che ha permesso agli Ascolani di limitare il passivo nella seconda metà gara, dopo un primo tempo chiuso sul 27-45 che poteva far presagire ad un distacco a fine gara, anche più ampio. Nel terzo e quarto periodo invece la Globo, rassicurata nel vantaggio, si è limitata a controllare il punteggio fino al 61-78 che ha chiuso le ostilità

Prossimo impegno di campionato per la Globo Giulianova, il 23 marzo, in casa contro l'Orva Lugo.



ASCOLI TOWERS - GLOBO GIULIANOVA 61-78 (parz 15-18, 27-45, 48-58)

ASCOLI TOWERS: Orfanelli 14, Di Giandomenico 10, Mattei 9, Del Buono 9, Ciccorelli 9, Guede 8, Nanni 2, Berardini ne, Bertona . All Aniello.

GLOBO GIULIANOVA: Gallerini 24, Iagrosso 13, Marzoli 12, Cianella 11, Elia 7, Travaglini 7, Pira 2, Sacripante 2, Scarpetti, Papa ne. All Francani.