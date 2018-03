Rugby. L'Aquila domani fa visita al Petrarca Padova. Venerdì ad Avezzano c'è la Nazionale

L'AQUILA. Per la XV giornata del campionato Nazionale di Eccellenza sarà di scena al “Memo Geremia” di Padova una classica del rugby italiano: Petrarca v L’Aquila. L’incontro, in programma sabato 9 marzo, alle 15.00, sarà diretto dall’arbitro Boaretto (Frassinelle, RO), coadiuvato dagli assistenti di linea Sgardiolo (Rovigo) e Armanini (Noceto, PR) e dal quarto uomo Mezzetti (Noceto, PR).

“In questi giorni di preparazione in vista della delicata trasferta di Padova la squadra si sta allenando bene e concentrata: siamo ripartiti da quanto di buono i ragazzi hanno dimostrato sabato al Fattori. La prestazione avuta con il Prato mi ha felicemente impressionato, soprattutto nella prima frazione di gioco quando siamo riusciti a chiudere il primo tempo in vantaggio. Ripartiamo da lì e spero che la squadra mantenga la stessa attitudine mentale per ripetere una buona prestazione e per continuare a migliorare” – ha dichiarato il Director of Rugby Andy Key.

La probabile formazione: Falsaperla M., Di Massimo (c), Cocagi, Lorenzetti, Robinson, Falsaperla L., Santavicca; Turner, Zaffiri, Cialone, Vaggi, Wilson, Cafaro, Cocchiaro, Milani.

A disposizione: Rotilio, Di Roberto, Di Cicco, Lofrese, Fiore, Callori, Paolucci, Palmisano.

Questo fine settimana intanto una delegazione di giocatrici e giocatori neroverdi sarà testimonial dell’iniziativa “La Gardenia dell’AISM”, la manifestazione nazionale promossa dalla Onlus AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla) per sensibilizzare e promuovere la raccolta fondi in favore della ricerca per combattere la sclerosi multipla.

Da venerdì 8 marzo fino a domenica 10 la sezione aquilana della onlus organizzerà dei punti di incontro nelle principali “piazze” della provincia, da Piazza Duomo ai maggiori centri commerciali.

In particolare, le atlete della squadra femminile interverranno nel pomeriggio di venerdì, mentre i rappresentanti della maschile saranno presenti nella mattinata di sabato 9, presso il centro commerciale L’Aquilone.

LA NAZIONALE UNDER 20 VENERDI' GIOCA AD AVEZZANO CONTRO L'IRLANDA

Venerdì 15 marzo, alle ore 19:00, allo Stadio dei Marsi di Avezzano è in programma il match internazionale tra Italia e Irlanda, valido per il quinto turno del Torneo Sei Nazioni Under 20.

I giocatori della Nazionale Azzurra arriveranno ad Avezzano Sabato 9 Marzo e da lunedì prossimo si alleneranno, mattina e pomeriggio, presso lo Stadio del Rugby di via dei Gladioli, mentre la formazione irlandese è attesa in città la prossima settimana.

Domenica 10 Marzo i giocatori azzurri parteciperanno all’incontro “Uniti nello Sport”, organizzato dall’associazione culturale “Vivo Qui”, che si terrà presso il Centro Sportivo di Civitella Roveto, ove si discuterà di Sport e Nutrizione.

Ricordiamo che i biglietti, al costo di €. 15,00 per la Tribuna, €. 10,00 per i Distinti ed €. 5,00 per la Curva, possono essere acquistati presso i seguenti punti vendita di Avezzano: AutoSonia, Via Pertini, 101 – Bar Conca D’Oro, Via Garibaldi, 121 – Bar NOA, Via Corradini – Campo Rugby, Via Dei Gladioli – Centro Tim, Via Corradini, 133 – Degni Sport, Via Marconi, 14 – Elettrica Pelino, Via Cassinelli, 13 – Non Solo Carta, Via Kolbe, 30.