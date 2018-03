Basket. La BLS Chieti oggi in casa affronta il Perugia e non può più sbagliare

CHIETI. Reduce da 4 sconfitte consecutive, ma uscita con discrete indicazioni dalle due trasferte di Reggio Calabria e Matera, la BLS Chieti ospita giovedì alle 21 al PalaLeombroni la Liomatic Perugia nel posticipo della nona giornata di ritorno (arbitri Canestrelli di Genova e Maniero di Venezia).

Pur dovendo sempre fare a meno di Gatti (che si conta di recuperare durante la sosta che attende i teatini nelle prossime due settimane), il gruppo biancorosso deve assolutamente riprendere a vincere per inseguire quel decimo posto che garantirebbe il campionato Silver senza dover passare dai playout.

La crisi di risultati nel girone di ritorno (8 sconfitte nelle 9 partite precedenti il successo dell’ultimo turno contro Mirandola) pone Perugia in una posizione di classifica scomoda, ma per certi aspetti fa della formazione di Fabrizi uno degli avversari più difficili da affrontare, visto che gli umbri scendono in campo con poca pressione e con il solo obiettivo di preparare al meglio la serie di playout in cui si giocheranno la salvezza. Ne sanno qualcosa squadre del livello di Treviglio, sconfitta dalla Liomatic poche settimane fa, e Torino, salvatasi per il rotto della cuffia da un clamoroso passo falso. Il livello dei sei uomini più utilizzati non è certo tale da giustificare la posizione di classifica: il rientro di Chiatti e l’inserimento di Mei hanno aggiunto qualità ad un reparto esterni già forte del bomber Poltroneri, unico giocatore di DNA oltre i 20 punti di media. Di estrema affidabilità la coppia di lunghi formata da Bonamente e Chiarello, mentre il sempre pericoloso Cutolo parte dalla panchina, così come la pattuglia degli under, il più positivo dei quali è il play Santantonio.

Per questa importantissima gara la società biancorossa punta molto sull’apporto del proprio pubblico, fondamentale per spingere Rajola e compagni nella fase decisiva del campionato. Sono sempre attive a tal proposito le promozioni per gli abbonati della Chieti Calcio, che potranno acquistare un biglietto al prezzo di 4 € esibendo al botteghino del Palasport la propria tessera ed un valido documento di riconoscimento, e per gli studenti universitari, che potranno acquistare biglietti a 2 euro presso l’ADSU di Chieti mostrando il proprio libretto universitario.

Dalle ore 20 fino all’inizio della partita presso il bar del PalaLeombroni sarà inoltre organizzato un aperitivo cenato.