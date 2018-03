Pallavolo. Il Chieti torna in campo domenica in casa col Paglieta

CHIETI. Dopo il ko esterno di sabato scorso, la Pallavolo Chieti questa settimana prosegue la preparazione per poter affrontare nel migliore dei modi l'avversaria della 19esima giornata del torneo di Serie B2 girone G. In questa occasione la squadra ospite sarà il Paglieta, penultima forza del torneo a pari punti proprio con i teatini e con il Marigliano, a sole due lunghezze di distanza dal fanalino di coda Ostuni.

Dopo lo scivolone casalingo arrivato proprio contro l'Ostuni, e la successiva vittoria rotonda ottenuta contro il Marigliano, per la Pallavolo Chieti si tratta di una tappa fondamentale contro una diretta rivale per cercare di raggiungere la salvezza nel minor tempo possibile.

L'appuntamento per i tifosi neroverdi é dunque fissato alle ore 18 di domenica 10 marzo 2013 al il PalaCus teatino di via dei Vestini con ingresso gratuito. L'incontro sarà diretto dagli arbitri Marialuisa Traversa e Gianluca Delvecchio.

Nell'ultimo turno di campionato i teatini hanno ceduto sul terreno del Torricella per 3-0. Parziali di 25-17, 25-22, 25-14. Chieti che col passare dei minuti ha ceduto in fatto di intensità e concentrazione dando il largo alla netta vittoria del Torricella. In classifica il Chieti resta a 15 punti in attesa dell'importante sfida salvezza di domenica in casa col Paglieta. Partita assolutamente da non fallire...

RISULTATI, CLASSIFICA E PROSSIMO TURNO DELLA SERIE B2 MASCHILE

Serie B2 maschile girone G: Ugento&Taviano-Montorio Volley 3-0 (25-12, 25-15, 25-18), Marigliano-Pulsano 3-2, Virtus Paglieta-Lagonegro 3-2 (25-17, 25-21, 22-25, 18-25, 16-14), Torricella-Pallavolo Chieti 3-0 (25-17, 25-22, 25-14), Ostuni-Gada Group Pescara Tre 3-2 (25-19, 25-18, 22-25, 12-25, 15-10). Hanno riposato: Leverano e Alessano.

Classifica: Ugento&Taviano 38; Pulsano 34; Alessano 33; Lagonegro 32; Torricella 25; Montorio Volley 19; Gada Group Pescara Tre 18; Leverano 16; Pallavolo Chieti, Marigliano e Virtus Paglieta 15; Ostuni 13. Hatria Volley ritirata dal campionato.

Prossimo turno (10-11 marzo): Montorio Volley-Leverano, Pulsano-Ugento&Taviano, Pallavolo Chieti-Virtus Paglieta, Alessano-Torricella, Gada Group Pescara Tre-Marigliano. Riposano: Lagonegro e Ostuni.

Andrea Sacchini