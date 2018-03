Pallavolo Femminile. Vincono Arabona e Casoli. Sconfitta al quinto set per la Dannunziana

PESCARA. Giornata quasi perfetta per le abruzzesi di serie B2. Perde soltanto la Dannunziana Anno Zero, con onore e combattendo punto su punto fino alla fine, che ha ceduto in casa per 3-2 contro la capolista Corato Bari. Parziali di 25-23, 23-25, 14-25, 31-29, 13-15. Le ragazze pescaresi sono andate vicine all'impresa ed alla fine possono consolarsi con il punto bonus per aver vinto 2 set. In classifica la Dannunziana raggiunge quota 35 punti, a 3 punti dal terzo posto, ultimo utile per accedere ai play-off promozione. Nel prossimo turno le pescaresi faranno visita al Potenza, che in graduatoria ha 28 punti.

Giornata da ricordare invece per l'Arabona, che ha espugnato con grinta, merito e carattere per 3-1 il campo da gioco del Turi. Parziali di 22-25, 28-26, 11-25 e 16-25. Prestazione ottima delle ragazze di Manoppello, che hanno dominato la gara soffrendo le avversarie soltanto nel secondo set ed in parte del primo. Con questo successo l'Arabona continua a credere nella salvezza salendo a 18 punti in classifica, a meno 3 dalla salvezza. Prossimo impegno in casa contro il Lavello, che sta lottando per un piazzamento tra le migliori 3 del torneo.

Vittoria per 3-0 doveva essere e vittoria per 3-0 è stata per il Csa Group Casoli, che all'ultima spiaggia ha superato senza alcuna difficoltà il fanalino di coda Campobasso. Gara senza storia con le abruzzesi in completo controllo della gara dall'inizio alla fine, con le molisane che fin'ora in campionato non hanno mai vinto più di un set. Con questa vittoria le casolane mantengono vive le speranze salvezza, con il Mesagne ora distante 6 lunghezze. Nel weekend altra gara da dentro o fuori in casa dell'Isernia, tranquilla a metà graduatoria con 34 punti.



Serie B2 femminile girone H: Csa Group Casoli-Campobasso 3-0 (25-14, 25-14, 25-15), Dannunziana Pescara-Corato 2-3 (25-23, 23-25, 14-25, 31-29, 13-15), Mesagne-Potenza 3-0, Pozzuoli-Maglie 0- 3, Lavello-Napoli 3-1, Turi-Ciaocarb Arabona 1-3 (22-25, 28-26, 11-25, 16-25), Isernia-Cassano Irpino 2-3.

Classifica: Corato 49; Maglie 47; Cassano Irpino 38; Lavello 37; Dannunziana Pescara 35; Isernia 34; Potenza 28; Turi 25; Napoli 22; Mesagne 21; Ciaocarb Arabona 18; Casoli 15; Pozzuoli 9; Campobasso 0.

Prossimo turno: Corato-Campobasso, Potenza-Dannunziana Pescara, Napoli-Pozzuoli, Maglie-Turi, Isernia-CSA Group Casoli, Ciaocarb Arabona-Lavello, Cassano Irpino-Mesagne.

Andrea Sacchini