Rugby. Colpaccio esterno dell'Avezzano che supera 23-20 il Badia

BADIA. Meritato successo per la compagine dell’AutoSonia Avezzano Rugby che vince in trasferta contro il Badia per 23 a 20 e conquista il secondo successo stagionale.

Anche contro la squadra veneta mister Pratichetti ha dovuto far fronte alle molte assenze ed è stato costretto a schierare una formazione giovanissima, con cinque diciassettenni in campo.

Buona la prova della mischia giallo-nera, in particolare della prima linea, che ha messo spesso in difficoltà quella dei padroni di casa.

Parte bene il Badia, con due piazzati di Fratini al 3’ (3-0) e al 7’ (6-0) e con una meta di mischia finalizzata da Michelotto al 14’ (11-0). Dopo essere andata in vantaggio la formazione del Badia allenta la pressione ed il XV giallo-nero si riporta in partita con le mete dei fratelli Lanciotti: al 19’ è il giovane Roberto a schiacciare in meta (11-7) e al 37’ tocca al più esperto Simone superare la linea di meta del Badia (11-14). Entrambe le mete sono state trasformate da Thomsen.

Nella ripresa i padroni di casa non approfittano della superiorità numerica per l’espulsione di Cinque e i calciatori delle squadre salgono in cattedra: all’inizio è Fratini a centrare i pali per due volte consecutive al 43’ (14-14) e al 53’ (17-14), ma al Thomsen risponde al 56’ e ristabilisce la parità (17-17). Poi il sudafricano centra altri due calci piazzati, al 68’ (17-20) e al 70’ (17-23), che portano l’Avezzano in vantaggio. Al 75’ il calcio di Fratini illude il Badia, ma nei cinque minuti finali i marsicani resistono agli attacchi dei padroni di casa e si aggiudicano l’incontro con il risultato di 23 a 20.

“Contro il Badia abbiamo meritato sotto tutti i punti di vista – ha dichiarato a fine gara il team manager dell’Avezzano Pino Santucci – la squadra è stata sempre in partita senza subire contro campioni che hanno militato anche nel massimo campionato. La cosa ci fa sentire felici e ci fa essere fiduciosi per le prossime gare. Determinanti sono stati i calci piazzati di Thomsen”.

TABELLINO

ZHERMACK BADIA: Zarattini, Giolo, Tinazzo, Aretusini, Sgarbi, Fratini, Zanirato, Davey, Munerato, Marchetto (St 1' Chimera), Diego Michelotto, Brizzante, Biasioli (pt 40' Tellarini), Fanchin (pt 40' Masiero), Colombo (pt 40' Bezuidenhout). All Dario Cardani.

AUTO SONIA AVEZZANO: Roberto Lanciotti, Bernetti, Thomsen, Simone Lanciotti, Colaiuda, De Luca, Guardiano, Farina, Babbo, Bonomo (St 11' Cinque), Mercurio, Mancinelli, Ranalletta (St 5' Cruciti), Burca, Di Cintio. All Carlo Pratichetti.

MARCATORI: 3' c.p. Fratini (3-0); 7' c.p. Fratini (6-0); 14' m. Diego Michelotto (11-0); 19' m. Roberto Lanciotti, tr. Thomsen (11-7); 37' m. Simone Lanciotti, tr Thomsen (11-14). 43' c.p. Fratini (14-14); 53' c.p. Fratini (17-14); 56' c.p. Thomsen (17-17); 68' c.p. Thomsen (17-20); 70' c.p. Thomsen (17-23); 75' c.p. Fratini (20-23).

ARBITRO: Anistair Watt (Scozia).

GIUDICI DI LINEA: Vittorio Favero di Treviso e Giorgio Sgardiolo di Rovigo.

CARTELLINO GIALLO: St 19' Cinque.

SERIE A – GIRONE 2 – RISULTATI E CLASSIFICA

Novaco Amatori Rugby Alghero - C.U.S. Padova Rugby 19 – 14 (4-0)

Cesin Cus Torino Rugby - Rugby Paese 07 – 13 (1-4)

Rugby Colorno - Amatori Rugby Capoterra 26 – 15 (5-0)

Club Amatori Sport Catania - Amatori Parma Rugby 34 – 17 (5-0)

Rugby Club Valpolicella - Rangers Rugby Vicenza 30 – 16 (4-0)

Amatori Rugby Badia - Avezzano Rugby 20 – 23 (1-4)

Classifica: Rugby Colorno punti 55; Valpolicella punti 48; Vicenza punti 45; Amatori Catania punti 39; Amatori Alghero punti 38; Cus Torino punti 37; Paese punti 36; Capoterra punti 30; Amatori Badia punti 28; Cus Padova punti 24; Amatori Parma punti 19; Avezzano punti 8.

PROSSIMO TURNO – DOMENICA 24 MARZO 2013

Capoterra – Alghero

Paese – Amatori Catania

Cus Torino – Amatori Badia

Amatori Parma – Colorno Rugby

Cus Padova – Vicenza Rugby

Avezzano Rugby – Valpolicella