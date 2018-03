Hockey Prato. L'Avezzano vince con merito 6-1 con la Lazio

AVEZZANO. Ottimo esordio dell'Avezzano nel girone di ritorno del campionato di serie B di hockey prato. I biancoverdi sconfiggono la formazione romana dell'NCR-Lazio per 6 a 1, dopo che i biancocelesti erano andati in vantaggio nei primi minuti dell'incontro. Partita frizzante e dinamica, età media delle due formazioni molto bassa, segno evidente che l'hockey prato è ancora vivo ed in fase di ripresa a livello nazionale.

I marsicani subiscono sin dall'inizio la pressione degli avversari, trovandosi subito in svantaggio già dai primi minuti, ma sanno reagire bene ed alla fine del primo tempo hanno già recuperato il goal subito e sono in vantaggio di due reti. Nel secondo tempo la squadra laziale ha un vistoso crollo fisico, forse perché non sufficientemente preparata dopo tre mesi di stop dei campionati e gli avezzanesi dilagano portandosi sul risultato finale di 6 a 1.

Il ritorno in Italia dell'indiano Gill, dopo alcuni mesi in patria, completa finalmente la rosa a disposizione dell'allenatore Testa, che adesso, con il recuperato portiere titolare Di Battista, l'atleta romano Cucinotta, l'altro bomber indiano Radji, i giovani e i veterani avezzanesi può finalmente ambire a vincere il girone e giocarsi i tanto agognati play-off per la promozione. Per la cronaca, le reti dell'Avezzano sono state segnate da Palumbo, Casoli, Gill, Radji(3).

L'Avezzano è sceso in campo con la seguente formazione: T.Di Battista(P), G.Colizza, Y.Gill, P.Fracassi, E.Berardini, E.Cucinotta, P.Cerasani(K), M.Casoli, L.Carnevale, B.Radji, M.Palumbo, L.De Simone.