Rugby. Il Gran Sasso Supera 20-11 in trasferta anche il Messina

MESSINA. Ennesimo successo per la Gran Sasso Rugby, che espugnando Messina allunga la striscia positiva a quattordici vittorie consecutive, raggiungendo quota 65 punti nella classifica del girone 4 del campionato nazionale di serie B.

Al campo sportivo “Sperone” i padroni di casa scendono in campo determinati a far risultato e si portano in vantaggio nei primi minuti di gioco con un piazzato. Risponde solo alla mezzora la Gran Sasso, che pareggia con un piazzato di Matteo Marchetti, oggi schierato a estremo.

Un primo tempo senza grandi emozioni riserva nel finale la prima meta dell'incontro, realizzata da Angeloni e trasformata da Marchetti, con cui gli aquilani si portano sul 10 a 3. Il secondo tempo inizia con la reazione determinata dei siciliani, che nei primi cinque minuti vanno in meta e piazzano un calcio riportandosi in vantaggio. Poi i padroni casa scendono di ritmo ed emerge la qualità del quindici di Rotilio: le mete di Mauro Mannucci e Giuseppe Eusani fissano il punteggio finale sul 20 a 11 (4-0).

"E' stata una partita sofferta ma l'abbiamo gestita bene” commenta dopo la gara coach Pierpaolo Rotilio “il viaggio è stato lunghissimo e abbiamo sofferto un po' fisicamente, ma la prova dei ragazzi è stata importante, come anche il risultato”.

Tanti giovani in campo oggi: “abbiamo affrontato il Messina con una formazione dall'età media molto bassa. Vorrei segnalare l'importanza dei tre esordi di oggi in serie B, da parte dei giovanissimi Giancarlo Chiarizia e Gualtiero Giammaria e Stefano Liberatore” conclude Rotilio “loro, insieme ad altri giovani come Mistichelli, Rossi, Di Paolo, Anibaldi e Mancini, rappresentano il futuro di questa squadra e di questa società, che ha nella cultura del vivaio un punto di forza”.

MARCATORI GRAN SASSO

Pt: 28' cp Marchetti; 37' meta Mistichelli tr. Marchetti.

St: 15' meta Mannucci non tr. Marchetti; 26' meta Eusani non tr. Marchetti.

Note: spettatori 100 circa. Cartellino giallo a Ciancarella S. e rosso (per doppio giallo) a Rossi.

FORMAZIONE GRAN SASSO

Marchetti, Eusani (Chiarizia), Giampietri, Mancini R., Anibaldi, Feneziani, Brandizzi, Angeloni, Mistichelli, De Rubeis (Giammaria), Di Paolo, Guerriero (Pompili), Mandolini (Rossi, Liberatore), Iezzi (Ciancarella E.), Ciancarella S. (Mannucci).

CLASSIFICA SERIE B GIRONE 4 – XV TURNO

Gran Sasso punti 65; Reggio Calabria punti 48; Benevento punti 45; Colleferro punti 41; Cus Roma punti 39; Rieti punti 34; Partenope Napoli e Città di Frascati punti 30; Civitavecchia punti 24; Amatori Messina punti 23; Segni punti 21; Primavera punti 19.