Serie D. Nei recuperi Celano-Vis Pesaro 0-0 e San Nicolò-Amiternina 0-1

ABRUZZO. Ieri si sono disputati i recuperi delle gare di serie D non disputate nell'ultima settimana.







Non è andata oltre lo 0-0 la Vis Pesaro nel recupero di Celano. La squadra di Magi, dunque, resta alle spalle dell'Ancona, che al momento non supererebbe, in chiave playoff, neanche con un'eventuale vittoria a tavolino nel derby perso 1-0 al Del Conero ma sub judice per il caso Bellucci. Nell'altro anticipo, prezioso successo-salvezza per l'Amiternina che inguaia il San Nicolò.

In Coppa Italia Eccellenza Nazionale, che mette in palio un posto in serie D alla vincitrice della manifestazione, impresa esterna del Casalincontrada che espugna il campo della Turris per 2-0 dopo lo 0-1 maturato all'andata. In gol D'Orazio all'11esimo del primo tempo e gol qualificazione di Pendenza al 40esimo della ripresa. Nel prossimo turno gli abruzzesi se la vedranno con il Muravera, con l'andata prevista per il 13 marzo in Sardegna.



CELANO-VIS PESARO 0-0



CELANO (4-4-2): Nutricato; Di Stefano, Rea, Fuschi, Terlino; Lancia (29′ st Salatiello), Granaiola, Marfia, Villa Gr.; Dema (7′ st Lazzarini), Valdes (43′ st Fazi). A disp. Polidoro, Antonelli, Villa Gi., De Sanctis. All. Morgante.

VIS PESARO (4-4-2): Foiera; Boinega, Paoli, Santini, Dominici G.; Rossini (12′ st Bugaro), Ridolfi (22′ st Omiccioli), Torelli A., Torelli G.; Cremona, Di Carlo. A disp. Mumuni, Tonucci, Bianchi, Pezzullo, Vicini. All. Magi.

ARBITRO: Accomando di Olbia.

NOTE: spettatori 200 circa. Ammoniti: Rea, Granaiola, Villa Gr., Santini, Torelli A. Angoli: 6-4. Recupero: pt 3’, st 4’.

SAN NICOLO’-AMITERNINA 0-1

SAN NICOLO’: Merletti, Antenucci, Tracchia, De Santis (32’ st Di Michele), Gabrieli, Fruci, Troccoli, Zebi (11’ st Chicco), Padovani, Petronio, Ragatzu (5’ st Paris). A disp. Ciccarone, Mottola, D'Orazio, Ferraioli. All. Cifaldi.

AMITERNINA: Spacca, Lenart D., Picoli, Moauro, Di Francia, Varchetta, Perfetti (17’ st Federici), Petrone, Pedalino, Marongiu (23’ st Berardi), Costantino (10’ st Gizzi). A disp. Napoleoni, Loreti, Bamba, Lenart L. All. Angelone.

ARBITRO: Viotti di Tivoli.

RETI: 32’ pt Varchetta.

NOTE: spettatori 100 circa. Ammoniti: Di Francia, De Santis, Tracchia, Gabriele, Chicco, Varchetta, Picoli.

Tratto da www.anconasport.it