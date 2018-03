Abruzzo/Calcio a 5. A Pescara scatta la Final Eight di Coppa Italia: 3 abruzzesi in corsa

PESCARA. È tutto pronto a Pescara per il fischio d'inizio della 28esima edizione della fase finale della Coppa Italia Calcio a 5 riservata alle formazioni più forti a livello nazionale. Si parte questa mattina alle 11 al Palasport Giovanni Paolo II con l'incontro tra Lazio e Cogianco Genzano. Si proseguirà poi alle ore 15,00 con Città Sant'Angelo-Marca Futsal ed alle 18,00 con Asti-Montesilvano. Alle 20,30 l'ultima gara in programma tra Luparense e Pescara.

La manifestazione si tiene a cadenza annuale ininterrottamente dal 1986 e dal 2004 si disputa con 8 squadre in finale in sede unica. Gli incontri ovviamente sono ad eliminazione diretta. Ai nastri di partenza ben 3 formazioni abruzzesi: Città Sant'Angelo, Pescara e Montesilvano che contenderanno la Coppa alle quotate Asti, Lazio, Luparense, Marca Futsal e Cogianco Genzano. Favorita manco a dirlo la corazzata Asti, che in campionato fin'ora in 20 partite ne ha vinte 16 e pareggiate 4 con ben 97 gol fatti e 49 subiti. I piemontesi tra l'altro sono i detentori della competizione avendo superato l'anno scorso in finale la Luparense dopo aver eliminato nei quarti e nelle semifinali le 2 abruzzesi Città Sant'Angelo e Montesilvano.

Per quanto riguarda i colori abruzzesi, la Coppa Italia è stata vinta anche dal Montesilvano nel 2007.

La Serie A ovviamente osserverà un turno di riposo per permettere lo svolgimento regolare della manifestazione che si terrà a Pescara per la prima volta. Nella città abruzzese però è stata disputata la finale tra Lazio e Prato, terminata 6-5 per i laziali, nella stagione 2002/2003.

Tutte le gare sono ad eliminazione diretta ed in caso di parità si svolgeranno 2 tempi supplementari di 5 minuti ciascuno. In caso di ulterioriore parità la vittoria verrà assegnata ai calci di rigore. L'ingresso del pubblico è gratuito, inoltre tutte le gare verranno trasmesse in diretta su RaiSport 1 e RaiSport 2.

FINAL EIGHT DI COPPA ITALIA ANCHE PER LE DONNE E L'UNDER 21

Oltre alla serie A la Final Eight metterà in palio la Coppa Italia anche per le donne e la categoria Under 21. Per quanto riguarda le donne le qualificate sono: Lupe, Lazio, Matera, Sinnai, Real Statte, Sporteam, Gold Women Chieti e Pro Reggina (Calendario donne).

Per quanto riguarda l'Under 21 qualificate: Martina, Kaos Futsal, Futsal Potenza, Torrino Sporting, Reggiana, Real Amalfi, Atletico Arzignano Cornedo ed Asti (Calendario Under 21)

IL CALENDARIO COMPLETO SERIE A (Tutti gli incontri si disputato al Palasport Giovanni Paolo II di Pescara)

Quarto di finale 1: 28 febbraio ore 11,00 Lazio-Cogianco Genzano

Quarto di finale 2: 28 febbraio ore 15,00 Città Sant'Angelo-Marca Futsal

Quarto di finale 3: 28 febbraio ore 18,00 Asti-Montesilvano

Quarto di finale 4: 28 febbraio ore 20,30 Luparense-Pescara

Semifinale: 2 marzo ore 18,00 Vincente Quarto di finale 3 – Vincente Quarto di finale 4

Semifinale: 2 marzo ore 20,30 Vincente Quarto di finale 1 – Vincente Quarto di finale 2

Finale: 3 marzo ore 19,00 Vincente Semifinale 1 – Vincente Semifinale 2

Andrea Sacchini