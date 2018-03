Basket. La Globo Giulianova vince in casa 89-68 con il Reggio Emilia

GIULIANOVA. La Globo Giulianova ha conquistato la terza vittoria consecutiva battendo tra le mura amiche del PalaCastrum la BMR Reggio Emilia che ha rimediato così il secondo ko consecutivo restando quindi ferma a 10 punti in classifica a fronte dei 24 dei giallorossi. La vittoria arrivata con il punteggio finale di 63-53 è giunta grazie ad una buona prova di squadra, in una gara che ha visto gli ospiti rimanere nel match per i primi 20' di gioco per poi soccombere negli ultimi due quarti. Nella Globo molto buone le prestazioni di Iagrosso (17 pt) e di Gallerini (20 pt), in una serata dove i giallorossi hanno tirato con ottime percentuali dal campo: 59% totale con uno straordinario 69% da 2.

Gli ospiti trascinati da Gruosso (19 punti a fine gara) hanno comandato con un discreto margine il primo quarto di gioco toccando il massimo vantaggio sul 12-22, prima del ritorno della Globo che ha chiuso il primo quarto rosicchiando 4 punti alla BMR (20-28). A partire dal secondo periodo le cose però cambiavano. I ragazzi di coach Alessandrini, registrate le percentuali al tiro, incominciavano a giocare meglio esprimendo un basket molto intelligente capace di sfruttare a proprio vantaggio gli errori tattici degli ospiti, che iniziavano a tirare con percentuali più basse. Grazie ad un parziale di 23-15 i giallorossi, guidati ad un ispirato Gallerini, impattavano nella parte finale del primo tempo (43-43), per poi fuggire nella ripresa sfruttando la buona vena della coppia Marzoli-Iagrosso, protagonista nel parziale di 20-2 che spaccava in due la partita. Con la BMR scivolata a -18 (63-45 al 26') per la Globo la gara andava in discesa, chiudendo il terzo parziale, prima, sul 69-53, e resistendo, poi, nel corso del quarto al forcing degli ospiti che si arenava sul -12 (69-57 al 33'), I giallorossi, con la partita ormai in pugno, controllato il timido tentativo di riavvicinamento della BMR, dilagavano fino al +21 (89-68) che chiudeva la gara.

Prossimo impegno di campionato per la Globo Giulianova, il 3 marzo, fuori casa contro la formazione dell'Ecoelpidiense Porto S.Elpidio



GLOBO GIULIANOVA-BMR REGGGIO EMILIA 89-68 (parz 20-28, 43-43, 69-53)

GLOBO GIULIANOVA: Iagrosso 17, Pira 7, Cianella, Sacripante 11, Scarpetti ne, Papa 2, Marzoli 14, Travaglini 11, Elia 7, Gallerini 20. All. Alessandrini.

BMR REGGIO EMILIA: Astolfi 13, Iori F. 15, Iori A., Pulvirenti 11, Pezzi 5, Gruosso 19, Montanari 2, Spaggiari 3, Manferdelli, Garofoli. All. Volpato.