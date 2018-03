Rugby. Venerdì 15 marzo allo stadio Dei Marsi di Avezzano c'è Italia-Irlanda Under 20

AVEZZANO. Venerdì 15 marzo 2013, elle ore 19:00, lo Stadio Dei Marsi di Avezzano ospiterà l’incontro internazionale tra Italia e Irlanda Under 20, valido per il quinto turno del Torneo Sei Nazioni di categoria.

Il match è organizzato dall’Avezzano Rugby, a cui la Federazione Italiana Rugby ha riconosciuto l’impegno profuso nel corso degli anni per la crescita di questo sport.

“Questa partita del Sei Nazioni Under 20 è un evento importante per la nostra città e per l’intera regione – ha dichiarato la presidentessa dell’Avezzano Rugby Sonia Sorgi – darà rilievo al nostro territorio e al nostro sport. La gara sarà trasmessa in diretta su Rai Sport 1 e sui canali irlandesi e rappresenta un avvenimento di cui tutti gli abruzzesi potranno andare fieri. I tifosi assisteranno ad un grande spettacolo, una bella festa nel puro spirito del rugby”.

I biglietti, al costo di €. 15,00 per la Tribuna, €. 10,00 per i Distinti ed €. 5,00 per la Curva, possono essere acquistati presso i seguenti punti vendita di Avezzano: AutoSonia, Via Pertini, 101 – Bar Conca D’Oro, Via Garibaldi, 121 – Bar NOA, Via Corradini – Campo Rugby, Via Dei Gladioli – Centro Tim, Via Corradini, 133 – Degni Sport, Via Marconi, 14 – Elettrica Pelino, Via Cassinelli, 13 – Non Solo Carta, Via Kolbe, 30.