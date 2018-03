Serie B. Oggi al Biondi la Virtus Lanciano ospita la Reggina: gara chiave in ottica salvezza

LANCIANO. È tutto pronto al Biondi di Lanciano dove oggi pomeriggio, calcio d'inizio ore 15,00, la Virtus ospiterà la Reggina. La gara, ennesimo scontro diretto per la salvezza, arriva in un momento fantastico di prestazioni e risultati per i rossoneri che non perdono da 6 incontri. Striscia di risultati positivi anche per gli amaranto che hanno perso una sola delle ultime 7 partite. Le 2 squadre sono distanziate in classifica da 1 solo punto ed in caso di successo i frentani si porterebbero a 4 lunghezze dalla zona play-out.

Pochi dubbi di formazione per mister Gautieri che opterà per l'oramai collaudato 4-3-3. Gli unici ballottaggi riguardano centrocampo ed attacco. In mediana Di Cecco è il favorito numero uno per rimpiazzare lo squalificato Vastola mentre Falcinelli è in ballottaggio con Plasmati per una maglia da titolare nel tridente insieme a Piccolo e Turchi. Per il resto scelte fatte con Almici, Aquilanti, Amenta e Mammarella a protezione della porta difesa da Leali ed il solito centrocampo a 3 con Volpe e Minotti dal primo minuto.

Il tecnico dei frentani Carmine Gautieri dopo l'allenamento di rifinitura ha convocato 21 giocatori: i portieri Leali e Casadei; i difensori Almici, Amenta, Aquilanti, Mammarella, Rosania e Scrosta; i centrocampisti D'Aversa, Di Cecco, Marceta, Minotti, Paghera e Volpe; gli attaccanti Ceccarelli, Falcinelli, Falcone, Fofana, Piccolo, Plasmati e Turchi.

Nella Reggina mister Davide Dionigi ha convocato 19 calciatori: i portieri Baiocco e Facchin; i difensori Adejo, Di Bari, Ely e Freddi; i centrocampisti Antonazzo, Armellino, Barillà, Bombagi, Colucci, D'Alessandro, Hetemaj e Rizzato; gli attaccanti Campagnacci, Comi, Di Michele, Gerardi e Louzada.

Nei 2 anticipi di ieri la Juve Stabia ha superato 2-1 in casa il Grosseto mentre è stato clamoroso il tonfo dello Spezia che tra le mura amiche ha ceduto 6-0 al Novara.

Infine sono già in vendita i tagliandi di settore ospiti per la partita Modena-Virtus Lanciano di martedì 26 febbraio con calcio d'inizio alle ore 20,45.

VIRTUS LANCIANO (4-3-3): Leali; Almici, Aquilanti, Amenta, Mammarella; Di Cecco, Minotti, Volpe; Piccolo, Falcinelli, Turchi.

REGGINA (3-5-2): Baiocco; Adejo, Ely, Di Bari; Antonazzo, Colucci, Hetemaj, Barillà, Rizzato; Di Michele, Comi.

Andrea Sacchini