Pallavolo Femminile. Il Casoli vince il derby 3-2 con la Dannunziana. Perde l'Arabona

PESCARA. In serie B2 sorride soltanto il CSA Group Casoli che nel derby ha superato in trasferta la Dannunziana Anno Zero Pescara per 3-2. Successo prestigioso per le ragazze casolane che hanno reagito alla grande ad una situazione difficile di classifica con gli ultimi risultati deludenti. Prova di carattere importante del Csa Group, sotto 2-0 dopo i primi 2 set e capace di ribaltare completamente l'incontro al tie-break vincendo poi per 3-2. Parziali di 25-18, 25-18, 20-25, 23-25 e 9-15.

La vittoria non migliora la classifica, che vede le ragazze di Casoli abbastanza distanti dal decimo posto, ma sicuramente è un'iniezione di fiducia importante per il futuro. Nel prossimo turno di campionato altro impegno esterno per il Csa Group, che farà visita al Corato. Inizio partita il 23 febbraio alle ore 18,30.

Per la Dannunziana è una sconfitta che comunque mantiene vive le speranze di entrare nei play-off promozione, distanti soltanto 2 punti. Chiaro però che da ora in avanti non si potrà più sbagliare. Le pescaresi nel prossimo turno faranno visita al Campobasso, ultimo in classifica con 0 punti fatti e che in 16 partite non ha mai ottenuto neanche un punto bonus, perdendone 13 per 3-0 e 3 per 3-1.

Sconfitta amara anche per l'Arabona, che ha ceduto nettamente in trasferta per 3-0 sul campo del Lavello. Gara senza storia condotta dai padroni di casa senza difficoltà dall'inizio alla fine. Parziali di 25-18, 25-14 e 25-15. Le ragazze di Manoppello con questa sconfitta vengono staccate di 3 lunghezze in classifica dal Mesagne decimo, che però nel weekend ha giocato con la cenerentola Campobasso. Prossimo turno per l'Arabona il 23 febbraio alle ore 18,00 in casa contro l'Europea 92 Isernia.

In serie C regionale continua la serie positiva delle ragazze della GAGLIOTI GIULIANOVA che tornano dalla trasferta di San Demetrio de’ Vestini con tre punti importantissimi grazie ad una vittoria sull’ASD Vestina Volley per 1 a 3. Tre punti importantissimi in classifica che portano il Giulianova a quota 46, confermandola capolista con 17 partite vinte su altrettante giocate.

Sabato impegno tra le mura amiche del Palacastrum alle ore 18.00 contro il GSD Pratola ’78.

Andrea Sacchini