Pallamano. Vittoria casalinga del Città Sant'Angelo mentre perde il Teramo

ABRUZZO. Il match di cartello, che vedeva opposte TeknoElettronica Teramo e Conversano, si è rivelato equilibrato e avvincente. I pugliesi hanno vinto di misura e possono continuare la loro rincorsa al primo posto. Il match si è chiuso sul 27-28 in favore di Marrochi e compagni, dopo che la prima frazione era terminata 13-13 col Teramo di mister Fonti che s’affidava alle segnature di Milosevic.

Conversano sale così a 39 punti. Sono sei lunghezze in meno della Junior Fasano, vincente nel derby pugliese contro l’Intini Noci alla Palestra Zizzi. Netto il successo di Fanizza e compagni: 40-20 (p.t. 19-7) e 15^ vittoria stagionale. Il derby laziale di giornata, invece, se l’aggiudica la Semat Fondi contro la Lazio; due reti dividono le due squadre sul finire del primo tempo (15-13). Nella ripresa il Fondi, trascinato da Djordjievic - sette reti per lui, come Paolone nella Lazio -, riesce ad aumentare il divario, fino al 32-28 finale.

Centra l’ottavo successo stagionale, con due soli punti di ritardo sulla terza posizione, il Città Sant’Angelo. La formazione abruzzese supera, con uno scarto di dieci reti, il CUS Palermo. La contesa si è chiusa sul 37-37 (p.t. 17-12), top-scorer è Francesco Rigante con dodici segnature. La 16^ giornata del Girone C di Serie A Maschile si completerà oggi con la sfida tra CUS Chieti e Geoter Gaeta (h 19:00, arbitri Marcelli – Marcelli).

CITTA' SANT'ANGELO – CUS PALERMO 37-27 (p.t. 17-12)



CITTA' SANT'ANGELO: Giansante, Facchini 5, Presutti 10, Menna, Florindi, Manuel Gabriele 3, Remigio 3, D’Arcangelo 3, Marcello Gabriele 1, Zacchini, Collevecchio, Ciarrochi, Rigante 12, Mariotti. All: Milan Milosevic.

CUS PALERMO: Castelli, Krasovec 11, Ioppolo 2, Verde, Andò, Gottuso 2, Laplaca 2, Errante, Rosso 4, Di Marzo, Di Gregoli, Tornambè 6. All: Walter Pezzer.

ARBITRI: Mastromattei – Buonocore.

TEKNOELETTRONICA TERAMO – CONVERSANO 27-28 (p.t. 13-13)



TEKNOELETTRONICA TERAMO: Di Marcello M, Leodori, Barbuti, Milosevic 10, Santucci 2, Murri 2, Lodato, Vaccaro 5, Cordoni, Di Giandomenico, Angeletti, Viscovich 6, Marano, Di Marcello P. 2. All: Marcello Fonti.

CONVERSANO: D’Alessandro F, Di Leo 8, Sperti, Fantasia 3, Recchia, D’Alessandro V. 1, Di Maggio, Tarafino 4, Napoleone 5, Colasuonno, Malena, Marrochi 7, Di Caro, Mastroscianni. All: Francesco Trapani.

ARBITRI: Longobardi – Longobardi